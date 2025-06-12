  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

12/06/2025

網上投資騙案｜72歲本地女子WhatsApp認識「投資專家」 被騙走235萬港元積蓄

#騙局大拆解 #釣魚短訊 #防騙視伏App #騙案 #騙徒 #投資騙案 #加密貨幣 #理財 #防騙視伏器 #網上騙案
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　大家近期有沒有經常收到自稱「投資專家」的陌生人訊息？他們都會向你推銷「低風險、高回報」的投資計劃，其實都是騙徒的糖衣陷阱！警方於過去一星期共接獲超過100宗網上投資騙案，總損失超過8,800萬港元，大家投資前，一定要小心，特別是虛擬資產！

 

　　騙徒通常透過社交媒體廣告或白撞訊息，自稱投資專家或專業人士結識受害人，再誘使他們下載假應用程式或進入假投資平台開戶投資。初期騙徒會製造獲利假象，吸引受害人繼續投資，直到不能從帳戶內取出資金時，受害人才知道被騙！

 

　　過去一星期，警方共接獲超過100宗網上投資騙案，其中一名72歲本地女子收到白撞WhatsApp訊息，認識一名自稱投資專家嘅男子，被誘騙進入假網站投資股票，在3個月內轉賬近235萬港元到騙徒指定的戶口，當不能提現時，方知被騙。案中受害人不但損失所有積蓄，更欠下近40萬港元的債務！

 

　　警方小編提醒大家，不想墮入騙徒的糖衣陷阱，投資前要審慎考慮，謹記：

●    在投資虛擬資產前，要充分了解相關產品特性和風險

●    切勿轉賬至個人戶口進行投資，如透過加密貨幣轉賬更應審慎

●    切勿進入不明來歷的網站或按不明連結

●    如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估

 

 

 

【你點睇？】中美元首通電話，雙方同意繼續落實日內瓦共識，你認為中美能否於90天關稅停火期內達終極協議？► 立即了解

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#騙局大拆解 #釣魚短訊 #防騙視伏App #騙案 #騙徒 #投資騙案 #加密貨幣 #理財 #防騙視伏器 #網上騙案
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

11/06/2025 18:34

大國博弈

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk