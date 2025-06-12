中美貿易戰可能出現轉折點

中美貿易談判經歷了兩天馬拉松式討論後結束，雙方代表肯定了談判進展，但均未給出細節，稱需要等待兩國首腦的批准。美國總統特朗普在其社交媒體表示，中國會盡快恢復對稀土元素的供應，美國也跟進其在談判中所承諾的，包括放鬆中國學生留學簽證。雙方代表團在共識細節上語焉不詳，也許美國財長貝森特的一句話提供了端倪，這是「沒有書面文本的口頭框架」。首腦電話會議上提出的搭建框架要求得到了貫徹，但是在具體措施的細節上，談判卻進展緩慢。

這次談判的主要聚焦點在於圍繞稀土元素的中國出口管制，中方所表現的強硬姿態令美國吃驚。美方指摘中方在稀土出口上違背了之前的承諾，並希望通過關稅下調、放寬留學生限制等，換取中國全面放開稀土管制。中方則指摘美國在科技限制、飛機引擎禁令等方面變本加厲，提出取消稀土限制的前提是美國取消科技限制。中方在稀土問題上的態度，比過去談判中所表達的更強硬，使得美方在本輪談判的首要目標變得很複雜。筆者相信，中國最終會對稀土出口管制作出讓步，但條件是有期限的、分品種的和可溯源的。美國也私底下作出了相應的承諾，等待特朗普總統批准。

中美在倫敦的貿易談判結束，但雙方均未給出共識細節。(AP)

這次談判可能是中美貿易戰的一個轉折點。首先，勢頭從美國單方施壓轉向雙方勢均力敵，中國不再是被動捱打，有了分庭抗禮的底氣。其次，角力主要手段從關稅稅率轉向出口限制，稅率下降多少反而不重要了，各自希望解決「卡脖子」問題，所以負責進出口限制的商業部長加入了談判。美國在稀土元素上受到狙擊，美國及世界許多產業陷入原料困境，令其對中國的供應鏈實力和談判底牌有了更深刻的理解，這可能對未來的談判策略和進程帶來重大影響。筆者相信本次談判最終會有部分籌碼交換公布出來，未來的談判也會繼續，但是中美之間存在著戰略性分歧和結構性矛盾，恐怕不是現有框架下可以得到根本解決。

貿易戰的本質，是中美間戰略博弈的一部分，這種對峙會在很長時間內繼續，也可能蔓延到其他領域，科技、金融領域已經受到外溢影響，最終可能有更多產業被牽連。不過這輪談判所指向的方向，是雙方願意在細節上作出利益交換，以短期成果為局勢降溫，避免進一步相互傷害，避免製造市場恐慌。目前雙方處在一個脆弱平衡狀態，不過比起過去的極端施壓，筆者認為還是具有建設性的發展。2019年中美關稅戰趨向平穩後，A股、港股市場迅速回歸基本面，外資關注度亦有所上升。

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