八達通自動增值額提升至$500/$1000！送$50增值額與申請步驟詳情

八達通購物方便，但有時超市Shopping一轉好易餘額唔夠錢，就算你有用開自動增值額但只可以一日一次，倒不如直接提升自動增值額！即日起至2025年12月31日，完成提升自動增值額手續，即可獲贈 $50 八達通增值額有著數，即睇申請步驟及詳情。

即日起至2025年12月31日，你只需完成提升自動增值額手續，即可獲贈 $50 八達通增值額。

1 成功將合資格八達通嘅自動增值金額由 HK$150／HK$250 提升至 HK$500／HK$1,000

2 透過八達通網站完成登記

3 2026年1月31日或之前進行一次HK$500／HK$1,000自動增值交易

若你現正使用的金融機構有提供港幣500元或1,000元的自動增值額選項，你可以直接向其申請安排提升自動增值額，費用全免。

留意！「合資格八達通」指任何於2025年4月30日經已啟動自動增值服務及其自動增值額為$150或$250之有效八達通或八達通產品（統稱「八達通」）。如你於2025年4月30日擁有任何一張已啟動自動增值服務之八達通，其自動增值金額為$500或$1,000，或於暫停或取消服務後申請重新啟動自動增值功能相關之八達通均不被視為合資格八達通。

方法一︰即時透過Octopus App申請

如果你透過AEON信貸財務、中銀信用卡、中國建設銀行（亞洲） 、花旗銀行、大新銀行、星展銀行、富邦銀行申請自動增值服務，或擁有建行（亞洲）八達通信用卡、Citi八達通信用卡、Citi八達通卡在iPhone或Apple Watch或大新八達通App卡客戶，你可以經八達通App簡單幾步即時完成提升自動增值金額至港幣500元。星展銀行、富邦銀行信用卡連繫自動增值服務的現有客戶，可於八達通App即時提升你的自動增值金額至港幣500元或1,000元。

方法二︰其他金額機構申請自動增值

如果你透過其他金額機構申請自動增值服務，需要按金融機構提供的申請辦法遞申請，包括透過網上、電話申請或傳真／郵寄申請提升自動增值金額。申請獲批核後，你將獲取專函通知，即可依照啟動自動增值服務的方法來啟動新增值金額。

申請自動增值服務常見問題

https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/customer-service/faq/easy-reloading/aavs.html

如何賺取$50八達通增值額？

2026年1月31日或之前推廣登記，並於啟動新自動增值金額期間（即日至2026年1月31日）進行一次HK$500／HK$1,000自動增值交易，啟動新自動增值金額後的7天內便可領取，並以短訊形式發出有關領取推廣禮品的通知至合資格八達通持有人已登記的香港流動電話號碼。

自動增值額升級詳情

https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/latest-promotions/aavs-upgrade-promotion.html