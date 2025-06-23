香港年金投保攻略：穩步踏上退休理財之路

想像一下，退休生活就像一場長跑，所以如何分配好資產，讓自己跑得遠、跑得穩絕對是一門學問。希望以下運用香港年金計劃安排退休長糧的「貼士」能為銀髮族帶來啟發，讓大家退休生活輕鬆穩妥，長跑長有。





1. 分階段「加碼」

雖然很多銀髮族都對香港年金計劃有興趣，但有部分人可能覺得一次過繳付保費好像是「all in」所有資產，所以下決定時有點猶豫。其實香港年金計劃的「入場門檻」為5萬港元，只要累積保費金額不超過500萬港元1，投保次數不限。銀髮族只要年滿60歲2，無論是剛剛退休或準備退休，都可根據個人財務狀況及退休理財規劃，在進行財務需要分析之後投保，甚或適時選擇分階段「加碼」來獲得更多年金收入3，毋須一次過「all in」，這樣也可保留部分流動資金作緊急儲備之用 (最終投保保費金額將根據財務需要分析結果為準)。

2. 均衡理財組合更安心：按需要調配，分散風險

退休理財不應單靠一種理財工具，要生活更安心，銀髮族可根據個人理財目標、需要、財務狀況及風險承受能力，靈活配置不同資產到各種理財工具，構建一個適合自己的理財組合。例如可以用年金自製長用長有的穩定現金流；亦可在了解自己風險承受能力的前提下，運用股票或基金等來為資產增值。但最重要的是，要保留部分現金以備不時之需。





3. 結合「HKMC退休三寶」4其他產品，增加被動收入

除了香港年金計劃，其實同屬「HKMC退休三寶」的安老按揭計劃及保單逆按計劃亦可為退休人士提供「自製長糧」的方案。銀髮族除了投保香港年金計劃，如果他們持有自住物業或人壽保險保單，亦可根據自己需要和財政狀況，透過安老按揭計劃及保單逆按計劃自製更多長糧。因此若懂得善用「退休三寶」，銀髮族就可以增加退休被動收入，讓生活更輕鬆，更安穩。



1每張保單的最低保費金額為50,000港元，而現時每名受保人的個人保費總金額上限為 5,000,000港元。

2香港年金計劃的申請資格為60歲或以上香港永久性居民。

3保證每月年金金額會因應受保人投保時的年齡及性別而有所不同。如保單作部份退保或特別款項提取，其後的保證每月年金金額將會減少。

4HKMC退休3寶指由香港按證保險有限公司營運的安老按揭計劃和保單逆按計劃，以及由香港年金有限公 司承保的香港年金計劃。香港按證保險有限公司及香港年金有限公司是香港按揭證券有限公司的全資附屬機構。有關安老按揭計劃及保單逆按計劃的詳情，請參閱www.hkmc.com.hk。

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免責聲明：香港年金計劃乃人壽保險產品，受條款及細則約束，並涉及風險。以上資料僅供參考，及僅預期在香港使用，並不構成要約或銷售或在香港境外提供任何香港年金有限公司產品。香港年金有限公司獲保險業監管局授權及規管，在香港特別行政區經營類別A（人壽及年金）長期保險業務。

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