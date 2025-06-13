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13/06/2025

調整了？

#股市 #政政經經 #財金大勢
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　　港股昨（12日）低開低走，恒指收市跌1.4%報24035點，恒生科技指數跌2.2%報5331點，國企指數跌1.5%報8729點，紅籌指數跌0.8%報4067點。

 

　　「金融界」報道，大型科技股多數走低，阿里巴巴(09988)跌3.2%，騰訊(00700)跌1.5%，京東集團(09618)跌1.9%，小米集團(01810)跌3.5%，網易(09999)跌0.2%，美團(03690)跌1.9%，快手(01024)跌5.9%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.2%。中國稀土(00769)跌14.3%，百威亞太(01876)跌超6%。

 

　　創新藥概念逆市大漲，中國生物製藥(01177)漲超19%；黃金股普漲，紫金礦業(02899)漲近5%；螞蟻金服部分概念股大漲，雲鋒金融(00376)漲超54%；新能源車企走弱，小鵬汽車(09868)跌超6%。

 

　　個別股份方面：

 

　　鷹美(02368)發布年度業績，淨利潤2.2億元，按年減少17.6%。

 

　　中國中冶(01618)前5月新簽合同額3960億元人民幣，較上年同期降低22.2%，其中新簽海外合同額283億元人民幣，較上年同期增長9.8%。

 

　　萬科企業(02202)出售3010萬股A股庫存股，收取款項總額為1.98億元人民幣。

 

　　中國平安(02318)完成發行117.65億元的可轉換債券。

 

　　香港興業國際(00480)發布盈警，預計截至3月底上個財政年度股東應佔虧損按年擴大至約7.86億元。

 

券商看法轉保守

 

　　中金證券認為當前市道呈現「脈衝式衝高回落」，且上漲高度集中，僅約35%的個股跑贏指數。中金認為，考慮到近期市場再度顯露疲態，下半年港股市場將面臨過剩流動性的和有限回報的「資產荒」局面。預計整體指數將維持區間震盪，結構性行情仍是主線。

 

　　國泰海通認為，儘管宏觀層面缺乏向上的彈性，但產業層面的深刻變革正在發生，順應當前產業發展趨勢的新消費、AI應用等港股稀缺性資產或更受市場關注。

 

　　此外，展望下半年，基本面修復和資金面改善推動港股繼續向上，結構上恒生科技更加值得重視。

 

　　中信證券研報指出，在三季度末到四季度可能到來的指數牛市的關鍵入局點前，市場還將經歷3至4個月的過渡階段。從宏觀面來看，內需和價格訊號仍偏弱，還需要看到更多反內捲和提振內需的實際舉措。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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