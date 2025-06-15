我的辦公室來了位工黨不速之客

當保守黨首相馬卓安在1997年3月17日終於宣布5月大選時，他的政治前途已經可以預測 - 保守黨面臨一場慘敗，馬卓安將無緣在選舉結束2個月後，以首相身份赴香港參加交接儀式，而取而代之的將是英國新工黨運動的領導者貝理雅。



保守黨和新工黨的選戰開鑼之時，我對英國的政治制度及文化已經有了一定程度的了解，再不像初到倫敦時那般手忙腳亂了。早在選戰正式打響之前，我就在自己的辦公室準備一張時序表，詳細記錄兩大黨的重大事件。



保守黨在傳媒戰被「撳住打」



結果我發現一條規律，但凡工黨出現可能影響民意表現的競選失誤或醜聞，保守黨很快就會爆出一宗「更吸睛」的，性質相對更嚴重的醜聞，瞬間吸走公眾的所有目光。結果保守黨在傳媒戰中一直被「撳住打」，全程士氣低落，毫無翻生機會。



我因此高度懷疑，工黨的競選團隊早就掌握了保守黨的各種「黑材料」，但並沒有第一時間拿出來用，而是做了分門別類。當自身出現不利狀況時，就會視乎嚴重性質，從黑箱找出一宗相應的材料來爆保守黨「大鑊」。



由此可見，工黨的輿論導向戰打得很有章法，同時也頗有點「暗黑」。當時負責工黨輿論戰的主要旗手，就是現任英國駐美大使曼德遜，他當時被冠以「黑暗王子」(the princess of darkness)的稱號。曼德遜最近重出江湖，不忘為自己辯護說，他絕不暗黑，反而崇尚波希米亞式生活。

貝理雅率領新工黨崛起，勢將在香港回歸中國前入主唐寧街（資料圖片）



行家猜測我在工黨有「內線」



我掌握了工黨和保守黨之間的競選規律後，對兩黨選情的預測就如張了「第三隻眼」。往往在輿論討論著保守黨翻盤機會時，我已經在冷眼等待工黨的反攻，結果有些本港行家暗傳我在工黨有內線。其實政黨也好，政府官員也好，就算是和傳媒有「內線」來往，會透露的訊息也是很有限的，其中的動機和虛實也需要記者自行判斷。



但是我必須承認，基於工黨極有可能在香港交接前贏得大選的事實，我確實早就和工黨的競選團隊有接觸。甚至於有一天，一位不速之客突然來到我的辦公室，自我介紹是工黨的公關經理，想與我建立傳媒關係。他穿著比較具工會幹事形象的格子上衣，沒有帶領帶，與當時新工黨頭面人物，如貝理雅及曼德遜等人的新潮派格格不入。



時間已久遠，我記得他的名字叫愛德華，我個人感覺他像是來自蘇格蘭。基於工黨在蘇格蘭有很深的根基，這也不奇怪。他在我辦公室談到了一些我的文章觀點，我感到很奇怪，於是問他：「我是用中文寫作的，你怎麼會看到的？」



他稍微停頓了一下，然後很簡潔地說：「我們有翻譯。」我瞬間感受到工黨在野18年來累積的，在這屆大選中志在必得的能量。不僅如此，我還感到工黨此時雖然在表面上仍對中英關係三緘其口，但暗地裏卻已在密鑼緊鼓，制訂其相關政策了。