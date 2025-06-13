北角海逸酒店聯乘Movenpick雪糕朱古力火鍋下午茶，3小時任食雪糕、限時半價每位$167起

平時介紹唔少雪糕買一送一的優惠，今次再食好啲，歎雪糕朱古力火鍋下午茶！北角海逸酒店聯乘瑞士雪糕品牌Movenpick®全新呈獻仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶。咪以為下午茶只有冰涷雪糕，更包括8款精緻鹹甜美點及雪糕朱古力火鍋，每位客人任食雪糕之外，更無限量供應咖啡或茶，及隨餐奉送Movenpick®椰子雪糕咖啡或雪糕梳打一杯，食足3個鐘 CP值超高！

Movenpick®雪糕朱古力火鍋

廚師團隊特別以多款鮮果入饌8款精緻鹹甜美點，包括西瓜蕃茄凍湯蟹肉凍、泰式月亮蝦餅配芒果莎莎、香煎安格斯牛肉眼配千層薯、椰子班蘭瑞士卷、士多啤梨千層酥、香蕉朱古力金寶撻、檸檬青檸芝士餅及熱情果芒果慕絲蛋糕。

隨餐奉送Movenpick®椰子雪糕咖啡或雪糕梳打 一杯

西瓜蕃茄凍湯蟹肉凍清新，香煎安格斯牛肉眼配千層薯外觀層次分明而且口感豐富，另一甜點熱情果芒果慕絲蛋 糕口感細膩順滑，香蕉朱古力金寶撻必是朱古力控大愛之選、檸檬青檸芝士餅口口味清新平衡芝士餅的膩感，下午茶由2pm -5pm，你可以慢慢享受3小時的悠閒時光。

凡於ESHOP預訂賺取易賞錢積分，星期六、日、公眾假期及公眾假期前夕，每消費 $3可賺取 1易賞錢積分，星期一至星期五，每消費 $2可賺取 1易賞錢積分，公眾假期及公眾假期前夕除外。

仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶

供應日期︰2025年7月1日至8月31日

供應時間︰下午2時30分至5時30分

原價︰每位HK$278（eshop網購限時優惠每位HK$167起，所有價目另設加一服務費以原價計算）

地點︰北角海逸酒店The Point大堂酒吧

查詢：2185 2188

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