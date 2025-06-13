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13/06/2025

媽咪雞蛋仔 x 大孖醬料 推出「腐乳黃金雞蛋仔」！父親節限定：跟爸爸一同惠顧 即可以$20試到新口味！

#父親節優惠 #美食情報 #雞蛋仔 #美食優惠 #腐乳 #美食 #Food News #大孖醬料 #媽咪雞蛋仔
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Text: Katty Wu

　　香港人氣街頭美食「媽咪雞蛋仔」首次聯乘本地老字號大孖醬料，推出全新口味「腐乳黃金雞蛋仔」，由6月15日父親節起於全線分店發售（海洋公園分店除外）。父親節當日只要與父親一同惠顧媽咪雞蛋仔（海洋公園分店除外），更可以由原味雞蛋仔（定價$20）免費升級至腐乳黃金雞蛋仔（定價$45），記得帶爸爸齊齊去試新口味！

 

　　媽咪雞蛋仔一直致力推動港式創意小食文化，透過不同品牌聯乘與創意比賽，鼓勵香港人發揚本地味道。今次推出的「腐乳黃金雞蛋仔」，概念源於早前於社交媒體舉辦的雞蛋仔口味創作比賽，為其中一位得獎者提議的創新口味！

 

 

　　有超過70年歷史的本地醬園大孖醬料，在香港自設廠房，堅持天然生曬，保留香港傳統味道。今次是採用大孖醬料經典的「原腐乳」，香濃鹹香，極具地道風味，與鹹蛋黃碎加入雞蛋仔內餡，外脆內軟，鹹香撲鼻，令人一試難忘。

 

 

　　為慶祝父親節，6月15日當日只要與父親一同惠顧媽咪雞蛋仔（海洋公園分店除外），於IG或Facebook打卡並標籤「@mammypancake.hk」，再向店員展示，即可由原味雞蛋仔（定價$20）免費升級至腐乳黃金雞蛋仔（定價$45），優惠名額每間分店限50份，先到先得，售完即止。

 

 

媽咪雞蛋仔

IG：https://www.instagram.com/mammypancake.hk/

 

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