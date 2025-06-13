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13/06/2025

1周部署｜楊韻銳：恒指若要挑戰年內高位 須符合2個條件！

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嘉賓：大華繼顯(香港)研究部策略師　楊韻銳

 

　　下周一（16日）內地將公布重磅經濟數據，5月三頭馬車數據中，市場預期零售銷售及工業生產數據增長均放緩，貿易戰對內地經濟的影響是否開始浮現？外圍方面，美國聯儲局下周將議息，市場預料利率維持不變，不過會後聲明對今年息口走向會有何啟示？港股大市方面，他指出目前恒指動力減弱，若要挑戰年內高位（24874點），須要有成交及板塊輪動配合。

 

 

影片網址：https://youtu.be/SWnyyUbwBxk?feature=shared

 

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