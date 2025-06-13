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13/06/2025

海洋公園慶祝樂樂首個父親節送特飲，6月底安安可可生日派主題首日封及新推紀念品

#大熊貓安安可可 #海洋公園 #玩樂旅遊 #大熊貓龍鳳胎 #大熊貓BB #父親節2025 #香港好去處 #大熊貓樂樂
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Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園

　　一齊同大熊貓樂樂慶祝的第一個父親節！海洋公園準備了各式精彩活動，大家打卡即獲免費飲品，另可享用父親節主題美食，入夜可以欣賞夢幻水都人工湖可愛大熊貓投影。除此之外，6月底更是安安和可可生日慶典的大日子，屆時有一連串慶祝活動，公園將派發300個安安可可的首日封，即睇最新主題精品。

 

樂樂

 

家姐加加、細佬得得

 

家姐加加、細佬得得

 

 

　　大家除了去亞洲動物天地探望一對大熊貓寶寶家姐加加、細佬得得，盈盈媽媽及樂樂爸爸外，來到夢幻水都人工湖別忘了與公園的卡通大熊貓爸爸樂樂和龍鳳胎開心合照。你還可以在指定的動物展館，拿著打卡手牌與其他動物爸爸一起拍照留念。動物護理員還會為大熊貓爸爸樂樂和其他動物爸爸準備各種豐富的環境豐容物，一齊度過開心的父親節。

 

　　

指定動物展館包括：海濱樂園 - 「大熊貓之旅」、「香港賽馬會四川奇珍館」、「樹懶與好友」及「小狐獴與大象龜之旅」、高峰樂園 - 「太平洋海岸」

 

 

　　即日起至2025年6月15日（下午5時至8時30分限時供應），海龍王餐廳呈獻精緻父親節四人晚餐（港幣2,380元），水都餅店將於2025年6月14日至15日（全日供應）特別呈獻父親節快「樂」朱古力榛子慕絲蛋糕（港幣58元/件），為爸爸獻上最濃郁的甜蜜滋味！

 

水都餅店朱古力榛子慕絲蛋糕港幣58元/件

 

　　凡參加海洋公園社交媒體上的父親節互動遊戲，即免費兌換熊貓特飲「竹蔗茅根水配愛玉」一杯！只要參與遊戲後記得拍下截圖，並在6月15日父親節當天於園內的「樹懶與好友」展館門口出示該截圖，首200名參加者可獲得免費特飲兌換券一張。

 

熊貓特飲「竹蔗茅根水配愛玉」

 

　　

隨著夜幕降臨，夢幻水都人工湖將呈現可愛的大熊貓投影、舞動的噴泉和壯觀的水幕特效，點亮整個夜空！

 

6 月底安安可可生日派發主題首日封

 

　　大家為樂樂慶祝首個父親節外，不要忘了6 月底為安安、可可慶祝生日慶典，生日活動由6 月26日至29日舉，公園將派發300個安安可可的首日封（數量有限，送完即止）以慶祝這個大日子！

 

 

　　全年會員更可享有獨家時段可以近距離觀賞大熊貓安安和可可享受各種豐富的環境豐容物，一起慶祝牠們的6歲生日！夢幻水都人工湖舞台和香港賽馬會四川奇珍館，也將佈置安安和可可的生日主題，夢幻水都人工湖在晚上也會呈現安安和可可的可愛投影和照片，增添夜晚的氣氛，照亮夜空。

 

 

　　各位熊貓fans可選購一系列以安安和可可為主題的紀念品，包括安安和可可公仔的香港主題牛仔褲和牛仔裙套裝、豪邁安安吃竹葉毛公仔和王座可可吃竹筍毛公仔，還有夏日降溫必備安安及可可主題冰涼毛巾。

 

6月21日起至28日熊貓薈和水都餅店品嚐安安可可生日限定的朱古力杯子蛋糕

 

 

地點：園内指定紀念品店及網店有售

日期：即日起至售完即止

備註：熊貓公仔與服飾分開發售

 

海洋公園「熊」「熊」初夏慶典

父親節慶祝活動日期︰6 月14日及15日

安安、可可生日慶典日期︰6 月26日至29日

https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/panda-tastic-celebration-party

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

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