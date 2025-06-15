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15/06/2025

以伊衝突的三個懸念

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　以色列突襲伊朗，觸發了一場中東危機，布蘭特原油期貨價上周暴漲12%，金價創出歷史新高，白銀價格拉高了逾10%，不過美元匯率繼續走軟。市場話題偏離特朗普政府稅務改革和美國財政赤字，美債價格止跌回升。緊張的中東局勢和暴漲的石油價格，令美股周五（13日）下挫，並令多數股市上周收跌。中美貿易談判落實了共識框架，不過細節缺如。英國就業人數創5年來最大降幅。

 

　　上周最大的地緣政治事件，是以色利對伊朗的核設施發動了攻擊，並刺殺了數位伊朗高級將領和核專家，伊朗還之以猛烈的導彈襲擊。這是以色列歷史上最大的軍事攻擊，從已知的消息判斷，目前為止攻擊還算克制。以色列目標放在伊朗的核設施和遠程攻擊能力，避免了對伊朗能源生產和運輸設施的直接打擊；伊朗展示出突破以色列導彈防禦體系的能力，但對地面的殺傷似乎不大。

 

　　美國否認事先知曉以色列的計劃，但襲擊發生在美伊談判美國設定的60天期限截止之後。阿拉伯世界多數國家發出了對以色列的譴責，但是沒有一國表達軍事參與的意願。中東今天的地緣政治局勢，與上世紀70年代截然不同，海灣多數產油國家與以色列保持良好關係，並對特朗普政府相當友好，當年那種阿拉伯產油國同仇敵愾、石油禁運的局面不會再現。

 

　　接下來筆者問三個問題。首先，中東緊張局勢會不會升級？以色列這次出手很重，以徹底摧毀「威脅國家生存」的伊朗核能力為目的，在沒有外界強力介入之前，攻擊行動會持續，伊朗的報復也會持續，甚至升級。其次，美國會不會親自下場？目前戰況下，美國只需對以色列提供防空保護，可能需要提供深層鑽地炸彈，如果戰爭升級，美國進一步介入的可能性隨之上升。

 

伊朗向以色列特拉維夫發射導彈作反擊 (AP)

 

　　更重要的問題是，伊朗會不會封鎖霍爾木茲海峽？這可能是伊朗最大的王牌。每天大約2100萬桶原油（來自伊朗、伊拉克、科威特、阿聯酋和沙特阿拉伯等國），經過霍爾木茲海峽前往亞洲或歐洲，佔全世界海上油運的三分之一，伊朗可通過襲擊油船製造全球經濟恐慌。筆者認為這種極端情況未必出現，一旦出現，則油價可能攀上100美元，附近駐紮的美軍第五艦隊必然介入。

 

　　伊朗是世界第三大石油出口國，所以她在石油生產上的決定，對全球供需有影響。不過如今國際市場供大於求，OPEC+剛剛在4至7月期間每天增產140萬桶，8至9月每天再增加80萬桶。沙特手上還有大約500萬桶的未動用產能，而沙特與美國政府之間的關係最近明顯改善。在全球經濟下行、原油買方市場的背景下，筆者不甚擔心供應端衝擊，主要擔心在市場情緒上。

 

　　FOMC在6月17至18日作出利率政策決定，這是美國聯儲局主席鮑威爾今年以來最容易作出的決定，也是最難作出的。容易決定，因為儘管美國最新CPI數據偏軟，但是關稅戰對物價衝擊的烈度和持續時間仍是未知數。哪怕對多數國家的90天關稅延期已經接近尾聲，特朗普政府除了和英國達成貿易協定外，對其他的交易夥伴之間的雙邊談判都未結束，關稅對物價的衝擊更是不得而知。

 

　　這是一個困難的決定，因為總統特朗普對貨幣政策的干預程度，乃是前所未有的。特朗普直呼鮑威爾「笨蛋」、「太晚了先生」，要求一次降息100點。同時可能提早大半年宣布下一任聯儲局主席的提名，試圖影響聯儲局的決策。過去4年中，鮑威爾曾經兩次誤判通脹形勢，令利率政策落後於經濟形勢，不過這次筆者不覺得他的判斷沒有問題。

 

　　與信心有關的美國軟數據的確有大的下滑，但是就業等硬數據卻仍然韌勁十足，令聯儲局沒有即刻放鬆貨幣政策的迫切性。更重要的是，關稅戰的形勢，今天並不比兩個月前更清晰，不僅難以量化通脹風險，甚至連所引起的物價上漲是過渡性還是結構性都還有爭論。筆者預期見到一位倔強的鮑威爾，強調繼續「耐心觀察」。

 

　　市場曾經有一段時間期望利率早日下降，但是這種預期已經被消磨殆盡。期交所利率掉期最新價格顯示，交易員預期今年9月第一次減息，12月第二次，每次1碼。筆者的看法類似，不贅述。

 

　　中美貿易談判在經歷了兩天的漫長討論後結束，雙方代表肯定了談判進展，但均未給出細節。特朗普在其社交媒體表示，中國會盡快恢復對稀土元素的供應，美國也跟進其在談判中所承諾的，包括放鬆中國學生留學簽證。雙方代表團在共識細節上語焉不詳，也許美國財長貝森特的一句話提供了端倪——這是「沒有書面文本的口頭框架」。

 

　　這次談判的主要聚焦點在於圍繞稀土元素的中國出口管制。中方在稀土問題上的態度比過去談判中所表達的更強硬，令美方談判代表感到吃驚，並令整個談判過程變得很複雜。筆者相信，中國最終會對稀土出口管制作出讓步，但條件是有期限的、分品種的和可溯源的。美國應該私底下也作出了相應的承諾，等待特朗普總統批准。

 

　　筆者相信這次談判可能是中美貿易戰的一個轉捩點。首先，勢頭從美國單方施壓轉向雙方勢均力敵，中國不再是被動捱打，有了分庭抗禮的底氣。其次，角力主要手段從關稅稅率轉向出口限制，稅率下降多少反而不重要了，各自希望解決「卡脖子」問題，所以負責進出口限制的商業部長加入了談判。

 

　　美國在稀土元素上受到狙擊，美國及世界許多產業陷入原料困境，令美方對中國的供應鏈實力和談判底牌有了更深刻的理解，這可能對未來的談判策略和進程帶來重大影響。筆者覺得本次談判最終會有部分籌碼交換公布出來，未來的談判也會繼續，但是中美之間存在著戰略性分歧和結構性矛盾，恐怕不是現有框架下可以得到根本解決的。

 

　　貿易戰本質上是中美間戰略博弈的一部分，這種對峙會在很長時間內繼續，也可能蔓延至其他領域，包括科技、金融領域，最終可能有更多產業受到牽連。不過這輪談判顯示，雙方願意在細節上作出利益交換，以短期成果為局勢降溫，避免進一步相互傷害，避免製造出市場恐慌。目前雙方處在一個脆弱平衡狀態，但比起過去的極端施壓，筆者認為還是具有建設性的發展。

 

　　本周兩大看點：1）中東危機如何發展、如何破局、如何衝擊能源價格和世界經濟；2）聯儲局按兵不動的懸念不大，鮑威爾記者會上怎麼講話卻十分重要，預計鮑威爾鷹派出場，強調關稅、減稅和監管調整的不確定性，再加上中東局勢，有可能引導市場預期今年僅有一次降息。另外，英國央行估計會跳過這次例會，不降息。日本央行也不太會減息，但是在減少購債計劃上可能有新的說法。最後，美國與其他國家的雙邊談判，或許有些協定接近談判尾聲。

  

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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