  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

16/06/2025

全球金融遊戲

#理財 #財識兼收 #投資 #債券 #外匯 #股票 #價值投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　數月前匯君出了一個季結分享，不少人聽過後對投資有新體會。小弟投資日子不淺，早已建立不少根深柢固的概念，坊間覺得合理的投資想法都看過千百篇，能再有新體會是頗難得的。

 

　　季結分享時，特朗普剛正式贏出美國總統選舉，當晚談到很多特朗普上任後，政策與環境可能出現的變化，例如美元匯價、債券利率等，每一個關係思考分析細節都說一說，讓大家更明白世界經濟的複雜性。舉例，利率走向是一個非常重要的因素，債息上升會在多方面影響不同市場。

 

　　首先，利率與通脹有莫大關係，通脹是今天美國聯儲局調控利率的一個重要考慮，絕對影響各人生活每一環。利率愈高，代表債息愈高，會令政府發債成本增加，令美國財赤更嚴峻。另一方面，債息愈高代表債券吸引力愈高，因而影響其他資產類別的投資價值，致股票市場下跌。除此之外，債息愈高，企業營運時的借貸利息愈高，直接增加企業成本，這亦會影響股票市場表現。

 

聰明錢會隨著世界經濟數據與實況轉來轉去，尋找投資機會。(Envato)

 

　　相對上，股票市場還未算最龐大，全球最大的兩個市場是債券與房地產，債息愈高，亦會影響房地產借貸成本，過去兩年房地產市場已經受著頗大壓力，本以為可以減息鬆綁，但若利率走回頭路，不減反加，情況會如何呢？早前特朗普的關稅戰令債息抽升，由於將有大批舊債到期，難怪立即打退堂鼓。

 

　　一個數字的走向，影響多個巨型市場的投資價值，若去到一些臨界點，某些市場出現崩盤，觸發資金重新洗牌，由一個市場跳到另一個市場，這正是聰明投資者的一個獲利機會，又或者加深了解後，至少有能力趨吉避凶。

 

　　但有時轉向只是非常短暫，又或者只是一個假轉向。例如英國地區經濟曾經出現破產問題，新聞評論得沸沸揚揚，觸發一輪沽空英國債券的動作，但過了一段時間，好似無事發生。負油價亦然，當時出現時曾被說成是世界末日似的，經過一段短時間，事過境遷之後，一切又回復平靜。

 

　　可以幻想在追蹤著一注聰明錢，這一注聰明錢會吸引其他聰明錢，成為世界金融的主流資金，整個投資邏輯的重點正是看這些聰明錢走到甚麼地方。它們會游走於幾個資產項目，隨著世界經濟數據與實況轉來轉去，全球金融可被理解成這樣的一個遊戲。

 

　　傳統價值投資者依循的一套，多不太理會宏觀經濟，只會集中研究分析個股。然而，提出價值投資時的背景是經濟大蕭條，即使數到出色的Peter Lynch，他身處的90年代與今天亦是兩個世界。2008年美國國債總量差不多10萬億美元，今天已超過35萬億美元，可以想象全球有多少資金，它們轉來轉去，絕對對價值投資有所影響。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財 #財識兼收 #投資 #債券 #外匯 #股票 #價值投資
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk