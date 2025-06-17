赴東港品嚐時令黑鮪魚

季節限定，不論是美食還是美景，總是特別吸引人。而台灣最近的季節限定，就是黑鮪魚（北方藍鰭吞拿魚，大陸稱作北方藍鰭金槍魚）了。

台語俗稱黑鮪魚為「黑甕串」，黑鮪魚和鮪魚（吞拿魚，大陸稱作金槍魚）一字之差，身價和美味程度卻大不相同。想品嚐黑鮪魚，雖然其他地方也吃得到，大都會區的高級飯店亦會推出相關套餐，但畢竟還是親臨主要產地才是王道，保證新鮮好吃又划算。而台灣黑鮪魚的最主要捕獲地，就是南部屏東縣的東港。黑鮪魚替當地帶來大量財富，被稱為黑鮪魚的故鄉。每年捕獲的第一鮪，象徵揭開富饒的序幕，都深受重視，當地還會舉辦隆重儀式遍邀貴賓正式拍賣。

黑鮪魚季在春夏之交，從4月一直延伸到6月底，這段期間黑鮪魚隨黑潮向北洄游，在菲律賓附近水域、台灣東南部到日本南方水域之間的主要海域產卵，所以肉質最為肥美。黑鮪魚整條魚都可以食用，經濟價值特別高。

華僑海鮮市場外的黑鮪魚專區，每個攤位都有擁護者。

黑鮪魚就躺在攤位旁邊，保證新鮮。

今年我專程跑到台灣最南端品嚐黑鮪魚。當地有名的華僑海鮮市場，是老饕必訪的海鮮勝地，不過黑鮪魚專區設在市場外面，就在早晨黑鮪魚拍賣場的旁邊。那裏有多個專賣攤位，每一攤都人潮滾滾。南部朋友介紹的是一家在網路上頗有名氣的「老船長」，表現符合預期，有下巴燒烤、煮成味噌湯等做法，但我最鍾意的首推生魚片，深紅飽滿的色澤，一看就令人垂涎三尺。

還是生魚片最能吃出美味

喜歡入口即化口感的人，可以挑最高價的黃金三角，也就是魚下巴接近肚子的部位，油脂高達80%到90%。但我吃過一次之後，偏偏很不喜歡油脂太膩的口感，寧可吃鮪魚腹肉，油脂不過多，有扎實嚼勁，堪稱生魚片當中的極品。

有趣的是順便聽店家講起故事：指標性的第一鮪，原來頗有競爭性，有完整的認證準則，要符合起勾活魚、捕撈海域、重量超過180公斤等條件，一定要4月後起勾。但光是釣到並不算數，必須要趕緊返回漁港，第一個進港的才算奪得難能可貴的「第一鮪」資格。第一尾總是能標出天價，2025年屏東第一鮪重達224公斤，4月11日拍出總價新台幣230萬7200元（約港幣60.5萬元），果真不負「海中黑金」的名聲。

當天我們點了1000元的腹肉生魚片，還有燒烤和富含膠質的下巴以及魚湯，總共新台幣1900元（約港幣500元），相較台北五星級飯店的所謂創意料理，產地果真遠較划算。

鮮甜的黑鮪魚腹肉生魚片

黑鮪魚下巴富含膠質

既然遠道來到東港，吃完黑鮪魚大餐，還是不免進入海鮮勝地華僑市場逛逛。雖然肚中塞滿了黑鮪魚，一進華僑市場還是忍不住食指大動。食客可以到海鮮攤位挑選購買，由店家代客料理，也可以直接點餐。裏面有各式生猛海鮮，價格都極為合理，最重要是新鮮度無可挑剔。各種相關的海菜或副產品店家，能在華僑市場這種一級戰區生存，都有一定水準。當天看到排隊最長的，是一家新鮮現炸旗魚天婦羅的攤位，每個人都幾斤幾斤的買。不吃炸物的我也忍不住排隊買一客嚐鮮，真的是吃得出新鮮度，沒話講的美味。所以就算過了黑鮪魚季，華僑市場也值得再訪，聽說好幾家生魚片便宜又大碗，車錢都可以吃回本。