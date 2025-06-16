以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

先說結論，本文並不對交戰各方作道德評價，只單純分析軍事效果：

第一，從戰役上講，雖然截至本文撰稿之日，這場攻擊行動並無結束，但從戰果而言，無疑以色列為全球軍事示範了一次新的「混合作戰(Hybrid Warfare)」戰法。之前俄國和烏克蘭的「混合作戰」，是以秘密行動或者特種作戰為主，常規作戰為輔或者作跟進行動，但這次以色列的攻擊行動是常規作戰與秘密行動相結合，分工合作。

第二，從戰略上講，以色列發動這次攻擊伊朗的「獅子崛起行動」，不僅希望達到所謂的消除伊朗核力量的戰役目標，同時希望達到「以戰促變」的戰略效果：也就是通過這次攻擊行動，狙殺伊朗軍方高層，瓦解伊朗軍隊士氣，繼而誘發刺激伊朗軍方和民間對現政權的不滿，最後促成伊朗內部改旗易幟，政權更迭。

伊朗的煉油設置遭襲擊起火 (AP)

先說第一點。

2025年6月13日，以色列空軍數百架戰機如幽靈般穿越上千公里，突入伊朗領空。在德黑蘭上空，精確制導炸彈如雨點般落下，一大批伊朗軍方核心高層和核科學家被導彈集體狙殺，關鍵核設施濃煙滾滾，經營多年的防空系統包括雷達和防空導彈，幾乎盡數失靈，以色列戰機竟如入無人之境，全程未遭遇有效反擊，幾乎是想打哪裏，就打哪裏；想打擊誰，就能打擊誰。這裏可以總結為一點：

秘密行動先動手，空中打擊隨後至

秘密行動由摩薩德等情報單位負責，既有特工人員，也包括特種部隊參與，具體行動大致分三類：第一類是精準定位伊朗防空系統和核設施，為之後的空中打擊識別目標，尤其是空軍戰機瞄準所需的精確座標；第二類是精確定位伊朗軍方高層和核科學家所在的位置，也是為隨後的攻擊提供目標座標。這兩類行動的區別在於，前者基本是靜態的目標，也就是說不會移動，但面積範圍一般比較大，同時包括很多擾亂目標識別的偽裝設計，或者乾脆深埋在地下或者深山山體之內，目標識別之後，必須靠空軍發射導彈來打擊或者摧毀；後者則是移動目標，同樣也包括很多保密或者誤導對手的措施手段。目標識別之後，可能依靠空軍打擊，但也可能由特工人員直接使用無人機或者輕武器來狙殺。

據報道（尤其是以色列媒體），早在行動半年前，以色列情報機構摩薩德已將觸角深深植入伊朗腹地，通過伊朗本土反對派人員的複雜渠道，將攻擊型無人機與武器秘密運入伊朗境內。這些致命武器並非靜待指令，而是被精心部署於上述兩大類行動目標附近，甚至在伊朗縱深建立了隱蔽的無人機作戰基地。在以色列空軍發起空襲之前，先精確打掉伊朗的防空雷達陣列和薩姆導彈陣地，為空軍開闢「安全走廊」，並且為空軍提供地面目標的精確定位座標。

以軍精準轟炸德黑蘭的目標建築 (AP)

然後，以色列空軍呼嘯而至，數百架戰機分成六波攻擊梯隊，直撲伊朗腹地。面對平均1600公里的超遠航程，複雜的空中加油作業在高度保密的條件下完成，展現了驚人的戰略投送與後勤協調能力。攻擊波次的設計堪稱現代空襲範本，除了有執行核心摧毀任務（如伊斯法罕、納坦茲等地方的核設施）的戰機機群之外，以色列空軍還專門部署了大量戰機執行「持續性壓制敵方防空系統(SEAD)」任務。這些戰機與地面摩薩德激活的導彈、無人機裏應外合，對殘存的伊朗防空力量進行持續精準打擊，確保整個空襲通道暢通無阻。

最後，摩薩德的滲透遠不止於武器部署，他們對伊朗軍政高層的監控達到令人窒息的地步。革命衛隊將領、核武專家的生活軌跡被完整繪製，個人習慣、安全屋位置甚至臥室結構都成為摩薩德數據庫中的精確座標。據報道，摩薩德利用長期掌握的情報網絡，也就是所謂的內線，假借「絕密軍情」之名，將伊朗高層軍官誘騙至同一地點。當這些將領們茫然等待一場並不存在的會議時，摩薩德遠程引爆預設炸彈，伊朗空軍指揮層瞬間灰飛煙滅。總而言之，由情報機關特工負責的滲透伊朗境內的秘密行動，既為空軍攻擊行動提供保護和目標定位，同時也直接執行狙殺伊朗重要目標人物的任務。這種空地之間、特工與正規軍之間高度協調的作戰行動，可以說達到了教科書級別的水平，肯定受到世界各個軍事強國的高度關注，盡力研究和學習箇中經驗。

面對以色列的攻擊，伊朗人民發起遊行支持最高領袖哈梅內伊。(AP)

再說第二點，儘管以色列政府高層已不是第一次呼籲伊朗人起來反對自己的政權，去年對伊朗的攻擊行動之時，已經作出同樣的呼籲，不過，以色列這種針對伊朗接二連三的攻擊，破壞力固然大，但侮辱性更大。以色列持續的攻擊，到底是誘發伊朗人民反對當局，還是反過來激起伊朗人團結一致對外？到底是伊朗內部矛盾被激發起來，還是伊朗與以色列之間的民族矛盾更大？不過有一點值得留意，宗教領袖們的年齡已經很大了。同樣值得注意的是，以色列現任領導人的右翼政治取向和國內政策，一直備受質疑和反對。那麼，從兩國內部政治與對外戰略之間的關係來看，問題就變成：是持續被動捱打再加上宗教領袖年老而無力應對，從而更易激發伊朗民眾反對當局，還是雖然每戰必勝，但每戰都未見終局，從而更易引起以色列民眾的厭戰情緒和反對聲音？