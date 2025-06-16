  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
飛常談
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

16/06/2025

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

#大國博弈 #飛常談 #國際評論 #以色列 #伊朗 #混合作戰 #空軍 #摩薩德 #中東
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港教育工作者聯會副會長

    飛常談

　　先說結論，本文並不對交戰各方作道德評價，只單純分析軍事效果：

 

　　第一，從戰役上講，雖然截至本文撰稿之日，這場攻擊行動並無結束，但從戰果而言，無疑以色列為全球軍事示範了一次新的「混合作戰(Hybrid Warfare)」戰法。之前俄國和烏克蘭的「混合作戰」，是以秘密行動或者特種作戰為主，常規作戰為輔或者作跟進行動，但這次以色列的攻擊行動是常規作戰與秘密行動相結合，分工合作。

 

　　第二，從戰略上講，以色列發動這次攻擊伊朗的「獅子崛起行動」，不僅希望達到所謂的消除伊朗核力量的戰役目標，同時希望達到「以戰促變」的戰略效果：也就是通過這次攻擊行動，狙殺伊朗軍方高層，瓦解伊朗軍隊士氣，繼而誘發刺激伊朗軍方和民間對現政權的不滿，最後促成伊朗內部改旗易幟，政權更迭。

 

伊朗的煉油設置遭襲擊起火 (AP)

 

　　先說第一點。

 

　　2025年6月13日，以色列空軍數百架戰機如幽靈般穿越上千公里，突入伊朗領空。在德黑蘭上空，精確制導炸彈如雨點般落下，一大批伊朗軍方核心高層和核科學家被導彈集體狙殺，關鍵核設施濃煙滾滾，經營多年的防空系統包括雷達和防空導彈，幾乎盡數失靈，以色列戰機竟如入無人之境，全程未遭遇有效反擊，幾乎是想打哪裏，就打哪裏；想打擊誰，就能打擊誰。這裏可以總結為一點：

 

秘密行動先動手，空中打擊隨後至

 

　　秘密行動由摩薩德等情報單位負責，既有特工人員，也包括特種部隊參與，具體行動大致分三類：第一類是精準定位伊朗防空系統和核設施，為之後的空中打擊識別目標，尤其是空軍戰機瞄準所需的精確座標；第二類是精確定位伊朗軍方高層和核科學家所在的位置，也是為隨後的攻擊提供目標座標。這兩類行動的區別在於，前者基本是靜態的目標，也就是說不會移動，但面積範圍一般比較大，同時包括很多擾亂目標識別的偽裝設計，或者乾脆深埋在地下或者深山山體之內，目標識別之後，必須靠空軍發射導彈來打擊或者摧毀；後者則是移動目標，同樣也包括很多保密或者誤導對手的措施手段。目標識別之後，可能依靠空軍打擊，但也可能由特工人員直接使用無人機或者輕武器來狙殺。

 

　　據報道（尤其是以色列媒體），早在行動半年前，以色列情報機構摩薩德已將觸角深深植入伊朗腹地，通過伊朗本土反對派人員的複雜渠道，將攻擊型無人機與武器秘密運入伊朗境內。這些致命武器並非靜待指令，而是被精心部署於上述兩大類行動目標附近，甚至在伊朗縱深建立了隱蔽的無人機作戰基地。在以色列空軍發起空襲之前，先精確打掉伊朗的防空雷達陣列和薩姆導彈陣地，為空軍開闢「安全走廊」，並且為空軍提供地面目標的精確定位座標。

 

以軍精準轟炸德黑蘭的目標建築 (AP)

 

　　然後，以色列空軍呼嘯而至，數百架戰機分成六波攻擊梯隊，直撲伊朗腹地。面對平均1600公里的超遠航程，複雜的空中加油作業在高度保密的條件下完成，展現了驚人的戰略投送與後勤協調能力。攻擊波次的設計堪稱現代空襲範本，除了有執行核心摧毀任務（如伊斯法罕、納坦茲等地方的核設施）的戰機機群之外，以色列空軍還專門部署了大量戰機執行「持續性壓制敵方防空系統(SEAD)」任務。這些戰機與地面摩薩德激活的導彈、無人機裏應外合，對殘存的伊朗防空力量進行持續精準打擊，確保整個空襲通道暢通無阻。

 

　　最後，摩薩德的滲透遠不止於武器部署，他們對伊朗軍政高層的監控達到令人窒息的地步。革命衛隊將領、核武專家的生活軌跡被完整繪製，個人習慣、安全屋位置甚至臥室結構都成為摩薩德數據庫中的精確座標。據報道，摩薩德利用長期掌握的情報網絡，也就是所謂的內線，假借「絕密軍情」之名，將伊朗高層軍官誘騙至同一地點。當這些將領們茫然等待一場並不存在的會議時，摩薩德遠程引爆預設炸彈，伊朗空軍指揮層瞬間灰飛煙滅。總而言之，由情報機關特工負責的滲透伊朗境內的秘密行動，既為空軍攻擊行動提供保護和目標定位，同時也直接執行狙殺伊朗重要目標人物的任務。這種空地之間、特工與正規軍之間高度協調的作戰行動，可以說達到了教科書級別的水平，肯定受到世界各個軍事強國的高度關注，盡力研究和學習箇中經驗。

 

 面對以色列的攻擊，伊朗人民發起遊行支持最高領袖哈梅內伊。(AP)

 

　　再說第二點，儘管以色列政府高層已不是第一次呼籲伊朗人起來反對自己的政權，去年對伊朗的攻擊行動之時，已經作出同樣的呼籲，不過，以色列這種針對伊朗接二連三的攻擊，破壞力固然大，但侮辱性更大。以色列持續的攻擊，到底是誘發伊朗人民反對當局，還是反過來激起伊朗人團結一致對外？到底是伊朗內部矛盾被激發起來，還是伊朗與以色列之間的民族矛盾更大？不過有一點值得留意，宗教領袖們的年齡已經很大了。同樣值得注意的是，以色列現任領導人的右翼政治取向和國內政策，一直備受質疑和反對。那麼，從兩國內部政治與對外戰略之間的關係來看，問題就變成：是持續被動捱打再加上宗教領袖年老而無力應對，從而更易激發伊朗民眾反對當局，還是雖然每戰必勝，但每戰都未見終局，從而更易引起以色列民眾的厭戰情緒和反對聲音？ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多飛常談文章

你可能感興趣

#大國博弈 #飛常談 #國際評論 #以色列 #伊朗 #混合作戰 #空軍 #摩薩德 #中東
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk