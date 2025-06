以色列於上周四(12日)突襲伊朗,這次以色列是捅了個馬蜂窩,亦拉了美國落中東的泥潭,因為伊朗會報復,中東在未來數年未能平和,金、油價貴了。

以色列總理內塔尼亞胡稱:

.We are at a decisive moment in Israel's history.

.Attacking Iran's nuclear program, ballistic missiles.



.Strikes will last until threat removed.



.We trageted Iran's main enrichment facility in Natanz.



.Seeking to remove ballistic missile threat.

美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)立發表聲明,話美國不知情:

Tonight, Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. Israel advised us that they believe this action was necessary for its self-defense. President Trump and the Administration have taken all necessary steps to protect our forces and remain in close contact with our regional partners. Let me be clear: Iran should not target U.S. interests or personnel.

以色列突襲伊朗,美國毫不知情?是美國情報無能,還是美國選擇性失聰失明了?事實上在以色列突襲前,美國已通知了其盟友以色列會隨時發動突襲。

有人話美國是以色列的兒子,因為在美國的猶太金主主宰了美國,哈佛大學之所以被美國總統特朗普封殺,是因為哈佛大學有師生發出反猶太聲明。反猶太聲明不讓發,伊朗有威脅到以色列時,美國猶太金主和以色列的猶太軍主,就必然會獵殺伊朗。

伊朗之前之所以一直沒有對以色列動手,是因為以色列軍事力量輾壓伊朗,而伊朗的導彈射程未及以色列本土,但隨著無人機的發展,及伊朗軍工力量的壯大,伊朗已有足夠的空擊力量,對以色列全境作覆蓋式的還拖。

胡塞武裝所用的無人機,導彈,能滋擾到美國在紅海的航母,就是靠伊朗的武製支援。近月胡塞武裝更用導彈及無人機,撕破了以色列的防空系統。胡塞武裝可以導彈炸到以色列,其背後的大佬--伊朗,更必然可以。

可能就是抗以色列的阿拉伯集團--以伊朗為首的戰力威脅增,所以以色列就敢搏一搏,先對伊朗下死手。不過這應是賭一把,如果不能一下子把伊朗的反擊力量全殲,則餘下來的,應是在本周至本月之內伊朗會發起報復式反攻,又或會在N月之後,發動野貓式還擊,如此一來,中東將無寧日。

事實上,伊朗伊斯蘭革命部隊將領已聲言會對以色列還拖(圖一),在上周五(13日)凌晨伊朗機場已有戰機起飛及據報有導彈發射(圖二),跟著以色列有民房被導彈擊中(圖三)。

伊朗還拖,可以封鎖霍爾木茲海峽,使石油輸歐美陷斷,油價立時飆升(圖四),大摩預期油價可升至130美元1桶,金亦立升(圖五),美標普期貨立跌(圖六),帶動到港股於上周五亦跌。

以伊衝突另一個升級觸發點是伊朗曾言其導彈可打擊在中東任何一處的美軍據點(圖七),假如以伊戰事,擴大至美軍基地被襲,咁就兩睇,一是美國忍了,二是美國聯同以色列還拖,這就是以色列拖了美國落中東這潭泥水;又或者伊朗不打擊中東美軍基地,咁就係伊朗忍了,以伊戰事也就大打不了。

後市如何?

(一)油、金升,美股跌,美國加入戰團,美股死得愈慘;

(二)中港置身事外,應有得益,除非美、以、伊陷入混戰泥潭。明天(17日)再續。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)