令人失望的蘋果WWDC 2025！UI革新有餘，AI突破不足，Apple還能在AI競賽中翻身嗎？

市場熱切期望，Apple可以在WWDC 2025蘋果開發者大會上發表突破性的AI新技術，但結果整場大會重點卻落在作業系統的例行更新，以及半透明設計的「Liquid Glass」介面，AI亮點功能乏善可陳，甚至AI增強版Siri也無影無蹤，引發投資者憂慮其AI發展。著名科技產業投資者格伯狠批，假如Steve Jobs在生，都會稱今次發表的新產品是「垃圾」。到底蘋果AI現況有多糟？Apple還有辦法力挽狂瀾嗎？

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WWDC 2025重點是UI不是AI

WWDC 2024大會上，蘋果首度發表Apple Intelligence，以及AI增強版的Siri語音助理，引來一致好評，認為蘋果終於在AI領域發威。但一年過去，來到WWDC 2025，蘋果在2024年提出的眾多AI承諾幾乎全部「走數」，創新幅度未達外界預期。

究竟蘋果在WWDC 2025上發表了甚麼東西呢？今屆大會的主軸是具透明感的「Liquid Glass」新用戶介面（UI）。它採用帶鏡面效果的半透明玻璃設計，讓軟件介面彷彿會反射、折射光線，而邊緣則加入陰影以營造立體感；以後，無論是iPhone、iPad、抑或Mac作業系統上的按鍵、圖示、選單、甚至小工具，皆會呈現半透明狀態，跟背景畫面變得更加融合；同時，按鍵外形亦會磨圓邊角，變成藥丸造型。

AI功能方面，蘋果將Apple Intelligence的更新都整合在作業系統的功能中。例如在電話App中加入名為「Call Screening」的來電過濾功能，如有陌生人來電，手機先以靜音方式接通，待對方說出其名字和談話內容，AI判斷這不是可疑或詐騙電話後，手機才會響起鈴聲，通知用戶接聽。

蘋果在WWDC 2025上重點介紹新介面「Liquid Glass」，AI新功能則輕輕帶過；相比起Google I／O大會所展現的AI盛宴，讓很多人對蘋果AI發展感到失望。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

AI版Siri要到2026年底始登場

另一新功能「Live Translation」，AI可以通訊過程中同步繙譯通話內容，以對方偏好的語言送出；當用戶收到對方回覆時，每段文字也會立刻自動繙譯，以消弭語言障礙。用戶可以在電話App、訊息App、以及FaceTime上享用這項AI功能。

唯一一項以獨立名字發表的AI功能是「Visual Intelligence」。它是具有視覺辨識能力的數碼助理，可以直接看到iPhone屏幕的畫面內容，協助用戶更快找尋資料。譬如在社交媒體上看到一款漂亮的T恤，可以呼叫Visual Intelligence看圖搜尋，直接找出產品價格和發售地點。但類似的以圖搜尋功能，Google Lens早在６、７年前已可辦到。

更叫人擔心的是，Siri的升級進度一拖再拖。Apple軟件工程高級副總裁克雷格·費德里吉（Craig Federighi）在發表會上表明，AI版Siri暫時無法達到公司內部的品質標準，預計此功能要再等一年始可面世，換言之可能要到2026年底才有機會登場。這意味著蘋果在AI語音助理的升級上，比Google等對手足足遲了2、3年。

「Liquid Glass」看似設計精美，但有曾試用的用戶批評，半透明介面在某些背景下會顯現不清，而且文字顯示也會出現異常。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

投資者對蘋果AI發展失望透頂

被譽為最強蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤直言：「對投資人來說，WWDC 2025最重要的是Apple的AI，其他的更新如介面設計都是次要。」著名科技產業投資者、Gerber Kawasaki財富及投資管理公司總裁羅斯·格伯（Ross Gerber）狠批：「蘋果已不在AI派對上。」又指已故蘋果執行長Steve Jobs如在生的話，會稱Apple的新產品為「垃圾」（Garbage）。

有趣的是，盡管WWDC 2025讓投資者對蘋果AI的期待落空，惟事後該公司股價卻波動不大。郭明錤指出，這是因為市場對蘋果AI預期本就不高，而且有部分投資者依然相信Apple在AI市場始終會佔有一席之地。Wedbush分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）認為，雖然Apple在AI技術上未有取得任何重大進展，但仍對蘋果有信心，認為最終可能要透過收購更多AI公司來解決問題，然而容許解決問題的時間不會太長。

那麼，Apple該如何挽救其AI頹勢呢？「基礎模型框架」（Foundation Models Framework）可能是重要關鍵之一。蘋果在WWDC 2025上發表這套新框架，並免費開放給第三方開發者。它容許開發者把Apple裝置內建的大型語言模型（On-Device Model）整合到自家App內，存取模型更無需繳付Token費用。

免費開放裝置端模型吸引開發者

目前開發者透過雲端API，存取OpenAI GPT、Google Gemini等主流AI模型，都要支付Token費用。開發者的AI工具愈多人使用，產生的Token成本就愈大，讓不少中小型開發者非常吃不消。如今蘋果免費開放其裝置端模型，讓開發者不必再擔心龐大的Token成本會導致資金鏈斷裂；同時，他們又不用把Token成本轉嫁給消費者，讓用戶可使用美而廉的AI工具，這可說是開發者與用戶的雙贏局面。

iPhone的電話App增設來電過濾功能，讓AI替你預先辨別來電是否有可疑；如無可疑，方會響起鈴聲呼叫用戶接聽。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

此舉被視為蘋果將AI開發壓力轉移給開發者的策略，以彌補自身AI技術落後的短板。如此一來，即使AI版Siri或Apple Intelligence的研發進度再有延遲，App Store上也會有大量由第三方開發者製作的AI工具可供用戶選擇，使蘋果在AI競賽上不至於完全脫離跑道。

另一方面，Apple亦決定把Siri砍掉重練：放棄在原有Siri架構上疊加AI功能的做法，改由位於瑞士蘇黎世的AI團隊，負責研發一個完全基於大型語言模型的全新Siri架構，內部代號為「LLM Siri」，希望讓Siri擁有更自然的對話能力、更強大的資料彙整能力。

據聞，LLM Siri或會具備連線上網能力，可以從多個網上來源蒐集和統整資料，提供類似ChatGPT、Claude的「Web Search」功能。更有消息指，Apple已跟AI搜尋引擎初創Perplexity洽談技術合作，日後《Safari》網頁瀏覽器可能會有AI搜尋功能。以上舉措或許可以幫助Apple在AI賽道上追上對手，但這卻讓蘋果淪為AI技術的追隨者，而不再是引領者——那個曾多次定義數碼潮流的科技霸主，似乎已開始光芒消褪了。