接近一百分的私房菜晚餐 爆羔本灣奄仔，一見流晒口水！

香港有幾間老牌雲吞麵鋪，我肥碌絕少幫襯，因每次去，都有被「半打劫」感覺。

首先，雲吞細細，麵底少少，但價錢貴貴，位置窄窄，往往要迫在小枱及坐圓櫈。咁格局，店主唔出聲已明示——老友，請你食完快快離座，切勿磨爛蓆阻住我做下個客。冇乜啱唔啱，即如九記牛腩，本地人有口皆「悲」，但勝在遊客慕名多，故可以店大欺客。

咁，我食雲吞麵去邊？獨一無二，旺角MOKO廣場間「小皇府」。

點解？服務好，坐得舒服，出品高水準，價錢合理，更有泊車位（消費夠就免費）。

小皇府地方光猛寬躺，坐得舒服，可以慢慢歎，不似老派店迫迫貢，趕久留客人

雲吞水餃麵好之外，中午去，來一碗黃沙豬潤肉丸粥，更是大大滿足。

此店的食材供應商及買手，應記一功，因自己去街市，必定冇呢種高質素鮮豬潤。

呢碗黃沙潤肉丸粥，三個字形容——冇得頂！

「小皇府」並不只做粥麵飯、廣東點心，其實，佢位年青大廚滿哥，十八般武藝樣樣皆精，但為人極低調，拒絕曝光，我都係食完一席私房菜，覺得堅係正，才情商老闆Raymond拉佢出來接受全枱食客鼓掌。

大廚阿滿師傅，從不曝光，可能只此一次

呢席晚宴，預訂一個月，俾足夠時間 Raymond 搜羅靚料。果然，味味頂流，來次一百分演出。

菜單：潮式一口凍海馬友、油鹽水浸花甲王、土茯苓栗子豬踭龜板鷓鴣湯、阿拉斯加長腳蟹兩食（桂花炒蟹身、豉油王蟹腳炒腸粉）、紅燒野生龍躉翅、油鹽焗本地爆羔奄仔蟹、瑤柱扒煎釀節瓜脯、黃沙潤手打肉丸生滾粥、卡通壽桃公仔、鮮磨蛋白杏仁露。

小皇府私房菜最特別之處，為大廚不怕煩，願意花長時間煲熬燉非常古老靚湯。各位，土茯苓煲龜板，請問重有邊間食肆識或肯做？

如今香港，那會有食肆懂/願燉龜板湯？

頭盤的一口凍馬友，也見心思，每件一啖搞掂，下邊神來之筆，墊香甜新鮮芒果肉，凍凍的，確又冇得頂。

潮式一口凍馬友，下墊新鮮芒果，神來之筆

阿拉斯加蟹豉油王炒腸粉，唔使爭辯，全港最正為「碧儷苑」大廚龍哥的出品，事實，也是由佢始創，小皇府阿滿師傅又如何？做出九成水準，其實已非常難得。

阿拉斯加蟹炒桂花及腸粉，食到耳仔郁

老饕食家早早指出，四五六月為本灣奄仔蟹最好日子，水溫變暖，蟹身爆羔兼換殼，有食趁手。咁就唔客氣喇，人人落手歎半隻先。呢種美味，移民老友見到，只有口水直流份兒。

爆羔本灣奄仔，一見流晒口水

我每傳一張爆羔奄仔相俾移民老友，例必附一句：快快回流香港，小弟請你歎足一大隻！

一餐既罷，老闆 Raymond 誠意問：「碌Sir，有乜改善之處，煩直接指出！」

答曰：「花甲唔夠大，下次唔該真係用『王』，拜託。其他已正到冇乜瑕疵，感謝食神！」

小皇府

地址：旺角MOKO新世紀廣場二樓205號鋪

電話：2382 0026