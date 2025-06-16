  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/06/2025

59歲郭富城承認再做爸爸 會否打破「四大天王」外父命？方力申宣布「造人」成功

#葉萱 #方力申 #方媛 #郭富城 #父親節 #影視娛樂 #娛樂新聞
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　父親節果然很快樂！在剛過去的星期日，藝人郭富城以及方力申同樣宣布太太懷孕的喜訊。明年「登六」的郭富城，出席宣傳活動承認再做爸爸。大家都推測他會否打破「四大天王」外父命，太太方媛為他添丁，不過郭富城口密不透露。而方力申2月宣布結婚，同時公布勤力「造人」成功。

 

 

　　59歲的郭富城，跟太太方媛現時育有兩女，7歲Chantelle（郭詠希／大寶）和6歲細女Charlotte（郭詠萱／二寶），日前公開一張一家四口舉行「3」字手勢合照，外間猜測方媛再度懷孕，郭富將迎來「三寶」。昨日父親節郭富城出席電影《無名指》宣傳活動。大方承認喜訊。

 

 

 

　　記者多番追問，郭富城也難掩喜悅：「我都再做爹哋，好開心，呢個係天賜嘅禮物，我鍾意熱鬧，多個小朋友我係好願意。」他跟黎明、張學友和劉德華分別育有女兒，被外間形容外父命，今次可會添男丁，郭富城沒多透露：「睇上天安排，我乜都接受。」

 

 

　　方媛和郭富城雖然年紀上有一段距離，但婚後二人相當恩愛，時常一家出動放閃，4月時二人結婚8周年紀念日，郭富城在社交平台公開讚美太太，「親愛的老婆，時光為証，愛如初見。結婚八周年快樂。」方媛同樣回覆他，「亲爱的老公～八年不是把爱过成习惯，而是把习惯过成新的心动～结婚八周年快乐！」

 

 

　　同樣有喜訊的方力申，在今年2月宣布與太太葉萱的婚訊，而在社交平台貼出在美國Santa照片，照片上畫了兩個火柴人公仔；今次再度用上這張照片，公仔之間更加了一個小火柴人，寫道：「我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。It's a wonderfong life！我爸爸今年80歲，我祝爸爸身體健康，龍精虎猛。」方力申同樣並沒有公告BB性別，早前出席活動時曾表示，葉萱想生女兒，而他想生兒子。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#葉萱 #方力申 #方媛 #郭富城 #父親節 #影視娛樂 #娛樂新聞
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk