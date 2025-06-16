消委會︱ 逾8成眼影含致敏金屬：Excel、GIORGIO ARMANI獲評滿分，$60 FASIO含鉛量最低

化妝想全日keep住靚，好多時會揀持久不脫妝的霜狀和液狀眼影，消委會最近檢測25款標榜具持妝效果的霜狀和液狀眼影樣本，雖然全部樣本檢出小量鉛，8成樣本檢出可能引致皮膚過敏的重金屬，但沒有檢出鎘和水銀，符合現行內地相關規定，沒有安全疑慮。測試中共有5款產品獲評滿分，包括Excel、GIORGIO ARMANI 、LAURA MERCIER 、Sisley 及MAC，而$60 FASIO含鉛量最低。另外有10款樣本只以日文標示成分或完全沒有成分列表，消委會呼籲市民參考眼影產品使用建議。

消委會25款樣本涵蓋10款眼影筆，7款眼影霜／膏，以及8款眼影液／蜜，全部均為單色款式。當中15款標榜妝效可以維持數小時至24小時不等。10款聲稱既可作為眼影，同時亦可作眼線使用，及／或於卧蠶位置作提亮或陰影用途。另有2款為多用途化妝品，可用於眼、面頰和嘴唇等位置。樣本售價介乎每支／瓶$60至$360；若以每克（或毫升）計，售價由$15至$211不等，相差達13倍。

全部樣本檢出鉛 含量均沒有超出規定

由於海外曾有眼影產品因檢出過量重金屬而被召回，是次測試特別檢測樣本中4種與安全較為相關的金屬元素，即砷、鎘、鉛及水銀。結果顯示全部樣本均檢出小量鉛，含量介乎0.063mg/kg至2.2mg/kg，遠低於內地《化妝品安全技術規範》（2015年版）的10mg/kg規定上限，亦未超出德國聯邦消費者保護及食品安全辦公室（BVL）的5mg/kg建議限值。

整體5分產品包括#1 日本Excel 柔滑亮彩眼影筆 $109、#2美國 LAURA MERCIER 鑽光幻魅眼影筆 $305、#18法國GIORGIO ARMANI 薄紗眼影液 $330、#19法國Sisley 植物采護眼影液 $360、#20美國MAC 魔幻星辰閃粉液$190，而#13日本FASIO多功能防水彩妝膏最平，產品含鉛量最低有0.063，售$60，打破「平嘢冇好嘢」定律，整體評分4.5亦是不錯的選擇。

整體5分產品

#1 日本Excel 柔滑亮彩眼影筆 $109，不含砷、鎘及水銀，鉛含量0.10。

#2美國 LAURA MERCIER 鑽光幻魅眼影筆 $305，不含砷、鎘及水銀，鉛含量0.21。





#18法國GIORGIO ARMANI 薄紗眼影液 $330，不含砷、鎘及水銀，鉛含量0.19。

#19法國Sisley 植物采護眼影液 $360，不含砷、鎘及水銀，鉛含量0.079。

#20美國MAC 魔幻星辰閃粉液 $190，不含砷、鎘及水銀，鉛含量0.42。



#13日本FASIO多功能防水彩妝膏$60，不含砷、鎘及水銀，鉛含量0.063。

另有2款樣本檢出砷，含量分別為0.15mg/kg的NARS色惑眼影筆及0.28mg/kg的 smashbox ALWAYS ON CREAM SHADOW，同樣未超出內地相關規定上限（2mg/kg）與德國BVL 的建議限值（0.5mg/kg）。至於鎘及水銀，則未有於任何樣本中檢出。整體而言，各樣本檢出與安全較相關的金屬元素，均沒有安全疑慮。

根據2003年丹麥一份接觸性皮膚炎評論文章，鎳、鈷和鉻等重金屬均為引致過敏性接觸性皮膚炎的常見原因，惟若採用良好生產規範，這3種金屬元素於消費品中的污染的可接受標準水平為不高於5mg/kg（以每種金屬計）。是次測試中，CHANTECAILLE Mermaid閃爍防水眼影的鉻含量（5.4mg/kg）高於此水平。

該評論文章同時建議消費品中的鎳、鈷和鉻等重金屬的含量應降至不多於1mg/kg（以每種金屬計）的目標水平。若參考此較嚴謹的目標水平作比較，20款檢出鈷的樣本中有2款的含量高於此目標水平；19款檢出鉻的樣本中，則有18款高於此水平。

Smashbox ALWAYS ON CRAEM SHADOW眼影膏樣本鈷和鉻等重金屬的含量高於1mg/kg（以每種金屬計）。

7款檢出環矽氧烷化合物 有環境污染疑慮

環矽氧烷化合物包括環戊矽氧烷（D5）及環己矽氧烷（D6），能提升化妝品的延展性及觸感，令色素及其他成分可以輕易地均勻分布在皮膚上。然而，歐洲化學品管理局已將D5和D6歸類為高度關注物質，指出其具高度持久及生物累積等特性，廣泛使用含有相關化合物的產品最終會將其釋放到環境中，成為環境污染的主要源頭。

有7款樣本檢出環矽氧烷化合物，主要為眼影筆和眼影霜樣本，全部檢出D5，D5屬懷疑內分泌干擾物，以及D5和D6對環境構成污染的影響，當中2款同時檢出D6，而D5及D6的總量介乎0.45%至13.49%。歐盟《REACH條例》將於2027年中起規定駐留類化妝品中D5或D6的濃度不得等於或超過0.1%，雖然相關限值尚未正式實施，消費者宜多加留意及審慎選擇。

10款只以日文或完全沒有成分列表

日本品牌美妝產品廣受歡迎，但是次測試有10款樣本僅以日文標示成分列表，甚或完全沒有任何成分資料，包括1款檢出有機會在受傷皮膚引致皮膚過敏反應的防腐劑對羥基苯甲酸甲酯和對羥基苯甲酸乙酯的樣本（檢出量符合內地和歐盟的相關規定）。同時，有9款樣本既沒有標示有效期限，亦沒有說明開封後使用期；13款有標示開封後使用期限，期限由6個月至18個月，差異頗大。消費者宜留意產品標示成分資料，避免購入或使用狀況不明的化妝品。

使用霜狀和液狀眼影產品建議

大家選購眼影產品時除要留意其化學成份有否含超標重金屬外，使用前應清潔雙手，化妝掃亦須定期清潔避免細菌滋生。化妝品應避免存放於溫度超過30°C高溫環境，及留意產品的使用期限。美國眼科學會則認為，膏狀或液狀眼部化妝品較易滋生細菌，建議在打開使用3個月後便應棄置。



1. 使用前應清潔雙手，如使用化妝掃亦須定期清潔，避免細菌滋生

2. 選購聲稱多用途的產品應當特別小心，尤其部分允許用於眼部化妝品的色素，未必適合用於製造唇部產品。此外，如產品用於面部多個位置而較頻密地使用，受微生物污染的機會亦可能相應提高，故須特別留意產品的使用期限

3. 產品含有閃粉或亮片的細屑有機會進入眼內，觸及淚膜，甚至可能刺激眼睛，造成感染，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。如果在使用後出現不適，建議立即徹底卸除眼妝

4. 化妝品應避免存放於高溫環境（溫度超過30°C）以防變質，如車廂內或靠近窗邊有日光照射的位置。眼影筆在遇熱情況下亦有機會出現熔掉而筆芯斷裂的情況。

5. 如習慣攜帶眼影外出補妝或轉妝，產品或較易受微生物污染，應留意標示的使用期限，避免使用過期產品。美國眼科學會認為膏狀或液狀眼部化妝品較易滋生細菌，建議在打開使用3個月後便應棄置。