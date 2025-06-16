灣仔夏誌｜7大常駐活動、25特備節目玩轉盛夏，打造家庭活力暑假

炎炎夏日，除咗游水之外仲有咩好去處？不如嚟「灣仔夏誌」盡情享受盛夏啦！一年一度嘅「灣仔夏誌」今次以「盛夏競技場」作為今個暑假嘅常駐節目。由即日起至 9 月 28 日，灣仔海濱活動空間將會舉行七項互動放電項目，例如飛盤高爾夫、彈床、哥爾夫球等活動，以及兩個創意「熊貓拍拍區」和「夏拍熱點」打卡裝置，為一家大細同埋遊客帶嚟充滿趣味嘅夏日盛會！

常駐節目歡樂不斷 大小朋友齊齊放電

「盛夏競技場」為各位提供不少運動挑戰。以不論大人小朋友都喜歡的跳彈床活動「《夏動冒險》彈床遊戲」為例，參加者會進入充氣彈床設施，在長達25米的大型彈跳競技場中依次序穿越各個關卡，盡情享受喺半空跳舞躍動嘅快樂。

《夏動冒險》為各位帶嚟彈床關卡，喺入面暢遊冒險

不太喜歡運動量過高的活動？「盛夏競技場」亦都為各位準備了比較靜態的運動項目！在高爾夫活動「《夏擊揮桿》哥爾夫球遊戲」裡，參加者可以體驗一下迷你版高爾夫球，用力一揮，將哥爾夫球送入洞口。

《夏擊揮桿》讓你體驗最Chill運動—迷你高爾夫

在充滿歡樂的活動裡，當然要拍下幾張照片留念啦！「灣仔夏誌」為各位提供了充滿活力氣氛和可愛趣致的打卡位，一起把這個盛夏回憶刻入相簿裏，讓你細細回味！

打卡區域1：熊貓拍拍區

打卡區域2：夏拍熱點

特備節目來襲 不同活動體驗 感受盛夏氛圍

除了常駐的遊樂設施之外，「灣仔夏誌」亦會定期聯同其他單位，一同合作舉辦適合一家大細的文化、音樂、藝術、運動特備節目。

喜歡聽音樂？在6月21號的下午1點至8點，將軍澳多間中學嘅樂隊將齊集灣仔海濱，為自己所相信的音樂揮灑熱情。除了同校樂隊表演，今次更為大家帶來聯校crossover表演！

特備節目其一：將軍澳聯校Busking

在小朋友最喜愛的運動裡，閃避球一定榜上有名！7月5至6日一連兩日，將會進行兩類閃避球比賽。單球式閃避球講求個人技術與反應，而複球式就更加重視團隊合作和策略，各有各刺激！現場更設有攤位活動，考驗大家反應、準繩、力量，屆時更會有由港隊成員指導的閃避球體驗區，讓大人和小朋友都可以一嘗閃避球比賽。

特備節目其二：盛夏狂熱閃避球：單球式閃避球比賽及體驗

特備節目其三：盛夏狂熱閃避球：複球式閃避球比賽及體驗

一家大細的活動當然不少得親子同樂！在9月27號將會有活動「玩轉藝術親子運動會」，結合了藝術創作和親⼦運動，促進親子互動之餘，還可以激發小朋友的創意，同時培養運動精神！

特備節目其四：玩轉藝術親子運動會

除咗以上節目，想知有咩其他特備節目？咁就要密切關注 SummerFestHK 嘅官方網站同埋社群啦！

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SummerFestHK 官方網站：https://www.summerfest.hk/

活動詳情：

日期： 即日起至9月28日

時間： 星期一至五 下午3時至晚上9時

星期六至日、公眾假期 下午1時至晚上9時

（或會因應當日舉行的特別節目而更改開放時間，以大會網站公布為準）

地點： 灣仔海濱活動空間 （灣仔鴻興道 3 號，鄰近灣仔碼頭）

港鐵會展站 A2 出口步行約2分鐘／灣仔碼頭步行約 1 分鐘

入場費： 全免