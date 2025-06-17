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17/06/2025

讓子彈飛一會

#股市 #政政經經 #中東 #港股 #油股 #IP概念股
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　　昨（16日）文結語提出，中港置身事外，應有得益，結果是港股跌後回升。

 

　　中東戰局仍在變化，美國應會被以色列拖落水，英國會加入戰團，伊、俄、巴、中會成有形或無形的聯盟，跟以美較勁，這將是個第三次世界大戰的前戰，不過應不會掟核彈。常規導彈的互掟，港人當看煙花好了。定好心，管他彈互掟，我續買股去。

 

　　「金融界」6月16日消息，港股低開高走，恒生指數漲0.7%報24060點，恒生科技指數漲1.15%報5299點，國企指數漲0.86%報8729點，紅籌指數漲0.46%報4137點。

 

港股板塊輪動

 

　　油氣股延續漲勢，穩定幣概念股、IP經濟概念股活躍，地產股走強；黃金股、醫藥外包概念股走低。個股方面，金山軟件(03888)漲超11%，周大福(01929)漲6%，恒基地產(00012)、華潤萬象生活(01209)、小米集團(01810)漲超4%；藥明生物(02269)跌5.36%。低價油氣股持續造好，吉星新能源(03395)漲200%，百勤油服(02178)漲66.67%，延長石油國際(00346)漲35.56%，山東墨龍(00568)漲32.67%。大型科技股中，阿里巴巴(09988)漲0.8%，騰訊控股(00700)跌0.10%，京東集團(09618)漲0.85%，網易(09999)跌0.58%，美團(03690)漲0.43%，快手(01024)漲3.45%，嗶哩嗶哩(09626)漲2.94%。稀土概念回暖，金力永磁(06680)漲超3%；內房股走強，金輝控股(09993)一度暴漲逾88%；中資券商股集體上揚，弘業期貨(03678)漲超17%。

 

　　企業發展有：

 

　　石藥集團(01093)：與Astra Zeneca訂立戰略研發合作協議，以利用公司AI引擎雙輪驅動的高效藥物發現平台，發現和開發新型口服小分子候選藥物。

 

　　紫金礦業(02899)：受淹井事件影響，卡莫阿卡庫拉銅礦的2025年度礦產銅產量計劃指引將下調至37至42萬噸。

 

　　新華保險(01336)：前5月累計原保險保費收入990.86億元，同比增長26%。

 

　　中國太保(02601)：太平洋人壽前5個月原保險保費收入1347.87億元，同比增長10.2%；中國太平洋財險前5個月原保險保費收入923.82億元，同比增長0.5%。

 

　　眾安在綫(06060)：前5月累計原保險保費收入139.18億元，同比增長12.28%。

 

　　騰訊控股：沒有與創始人的家族聯繫討論交易，也沒有考慮收購Nexon。

 

　　富力地產(02777):5月合約銷售額13.7億元人民幣，今年累計合約銷售額55億元人民幣。

 

　　寧德時代(03750)：獲納入港股通，2025年6月16日起生效。

 

　　藥明生物：主要股東配售現有股份。

 

　　大唐新能源(01798)：本集團5月發電量同比增加8.38%。

 

　　華泰證券認為指數短期內可能重回震盪。在海內外投資者對中國資產關注上升、港股擴容帶來趨勢性增配環境下，市場大幅下行風險相對可控，但板塊輪動重要性上升。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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