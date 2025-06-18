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18/06/2025

移民英國｜英國本地畢業生難搵工? 兼職、微型創業成熱門出路

#英國 #兼職 #移英港人 #失業 #搵工 #創業 #畢業生 #移民英國 #年輕人
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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國經濟自疫情後一蹶不起，失業率高企，不少本地畢業生都表示很難找到一份跟本科相關的全職工作，為了維持生計，他們都傾向找一份咖啡店、零售業之類的兼職工作，然後微型創業，有人選擇開創獨立品牌、設立一間網店，有人選擇成為YouTuber，希望用另一種方式來發揮所長。

 

　　朋友A剛從英國一間頂尖大學畢業，本應前途無可限量，她卻說很多本地同學都一樣，正面臨失業危機，甚至考慮加入軍隊，起碼有一份安穩的收入來還學債。在這樣的境況下，不難想像英國的年輕人正面對甚麼挑戰，一畢業就要面對經濟壓力，再來就是職業路向，在工不應求的情況下，要找到能夠發揮所長的工作，除了需要實力，還需要一點運氣。

 

 

　　因此，不少人選擇微型創業，在人工智能的協助下，大家都能夠用很少的資金，甚至零成本建立自己的網站，創建品牌，再透過社交媒體宣傳，只要有「橋」，不怕無錢。畢竟在人工智能的年代，連編程都能自學。

 

　　微型創業的成本很低，即使失敗也不會有很大損失，甚至可以將學到的技能寫進履歷表，成為投身職場的談判籌碼。在英國職場，實戰經驗比學歷重要。如果能把這段創業的故事說得動聽，分分鐘比從名牌大學畢業的學生更易受聘。

 

 

　　當然，創業的同時仍需要收入來維持生活，很多人會選擇時間較彈性的兼職工作，例如咖啡店、服裝店等，成為斜槓青年，因此很多剛到埗的移英港人，都發現這些前線兼職工作愈來愈難找，想找回本行卻又缺乏足夠的本地經驗，既然如此，不妨試一試微型創業，開一間香港人網店，或能成為移英後的另一條出路。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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