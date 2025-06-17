假冒旅遊預訂平台騙案｜收白撞WhatsApp訊息，幫Agoda「刷單」訂酒店，損失260萬元！教你一招避開WhatsApp陌生群組

最近身邊有不少朋友都表示經常被加入陌生WhatsApp兼職群組，聲稱只需在網上旅遊預訂平台訂酒店，幫手「刷單」，提聲人氣及知名度，每日就可以輕鬆賺到數百到數千元！當然，這些「兼職」都是騙案，早前就有一名受害者被騙走超過260萬元！想避免被人踢入陌生WhatsApp群組，只需做一個設定就可以，非常簡單！

上個月，警方總共接獲超過600宗網上求職騙案，當中接近一半（即超過300宗）的騙案來自白撞的WhatsApp訊息。不少都是來自陌生WhatsApp兼職群組，聲稱幫網上旅遊預訂平台做所謂的「福利任務」，就會有數以百計的收入。

以下為群經內的真實對白：

「係唔係真嘅？可以賺到咁多？」

「真係有錢收㗎！我已經收到入數喇！」

「我個Friend而家做緊，一日搵三千幾蚊㗎！」

群組內有大量騙徒「做媒」助攻，扮市民主動分享「成功賺錢經驗」，又會話「自己呢輪賺夠，都想俾人賺下」，明眼人一睇就知是刷單賺佣騙案！

早前，一名27歲女子收到白撞的WhatsApp訊息，招聘兼職幫助Agoda集團旗下的酒店進行刷單增加人氣及知名度。該名女子信以為真，將260萬元分14次轉賬至對方銀行戶口進行刷單，以賺取更多的佣金。最終對方以不同的籍口拒絕套現金錢，才驚醒受騙，總損失金額超過260萬元！

其實除了Agoda，騙徒亦有假冒Klook及Skyscanner等網上旅遊預訂平台，總之就以漁翁撒網方法，將受害人加入WhatsApp群組，招募兼職進行簽到截圖的簡單限時任務。初時受害人會收到少量的金錢回報，其後騙徒會誘騙受害人投放更多金錢以提升會員等級，從而解鎖高階任務以獲取更高回報。但當受害人想提取現金時，群組管理員會以不同的藉口威嚇受害人，要求受害人再匯款作保證金，否則所有金錢會被充公！

警方提醒大家，如被加入WhatsApp陌生群組，應詳細觀察該群組及成員資訊，如有懷疑，立即於WhatsApp平台舉報並退出群組。

如果想避開WhatsApp陌生群組，可以透過「設定」＞「私隱」＞「群組」，變更群組私隱設定，由「所有人」改至「我的聯絡人」（如圖示），則只有「我的聯絡人」才可以將用戶新增至群組。

遇到招聘短訊或筍工介紹，可在守網者網站用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，看看是否已有伏！