AI可代替風水大師？DeepSeek算命準？談AI玄學算命結果錯誤原因及發展困難之處

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。AI大流行，你有冇試過用DeepSeek算命？覺得準唔準呢？很多人提出未來大部分的工種會被 AI 取代，風水玄學家會否同樣岌岌可危？蔣博士認同 AI對風水玄學發展有影響，但不認為AI可代替風水玄學大師的工作。AI只是一個程式，它靠綜合資料庫作出推斷，如果沒有人更新資料庫，得出的答案不會準確。他以「廉貞化忌遇擎羊，不為屠夫為大賊」舉例說明，AI計算結果可以兩極，究竟是屠夫或是大賊普通人難以定斷，風水玄學大師以個人經驗配合其他因素，才可判斷是吉或凶。當然科技一日千里，AI玄學算命有機會愈來愈準確，蔣博士提出一個首要條件及困難之處。

AI是大勢所趨，蔣博士亦有利用它用來占星，更大讚AI天星圖表推算準確，書生不出門能知天星事！AI方便我們更快找到答案，蔣博士勸大家不要沉迷AI算命，因為風水、術數、玄學皆不能夠解釋宇宙萬物，沒有絕對答案，必需參考三者之間關係來做決定。即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。