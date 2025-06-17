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17/06/2025

KK星期二｜澳門向沙特多國開放免簽，可帶挈濠賭股？阿里推蘋果MLX框架AI模型，中國版Apple AI蓄勢待發？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　澳門上日宣布向沙特多國開放免簽入境，當中國家包括沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特、巴林及阿曼，措施將於公布後30日生效，此舉可否帶動澳門旅遊業？對賭股也會有利？

 

　　另外，阿里巴巴(09988)旗下通義千問最新推出推出基於蘋果(US.AAPL)MLX框架深度優化的全部Qwen3系列模型，有市場分析料此舉是為Apple AI功能作準備，中國版Apple AI有望快將面世？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=yX0AF0pHPz0&ab_channel=etnet

 

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