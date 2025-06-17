G7峰會實為G6+G1或G6vsG1

經濟實力最強的幾個西方國家的領導人，這兩天聚集在加拿大洛基山脈的小鎮卡納納斯基斯(Kananaskis)，參加每年一度的G7峰會。剛上任不久的加拿大總理卡尼還以東道主的身份邀請了一批外國領導人與會，想為G7誕生50周年搞一場大派對。可惜，今天的G7已不同於往日的G7。特朗普今年1月重返白宮後，對世界各國輸美產品一律施加高關稅，給世界經濟帶來極大衝擊，各國不得不單獨與美國展開貿易談判，但迄今並無結果。日本與美國已經進行了六輪雙邊會談，卻依然無法達成協議。英國與美國雖然達成了貿易協議，但英國產品進入美國市場還是要交關稅。這使得其他國家看不到與美國談判會有甚麼積極的成果。

實際上，G7已經分裂成G6+G1，甚至是G6vsG1，即英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本已成為「同一戰壕的戰友」，而與她們交鋒的對手則是美國。東道主加拿大尤其倒霉，不僅要與美國進行貿易談判，還要準備捍衛國家的獨立和領土完整，因為特朗普想要吞併加拿大，令其成為美國的第51個州。同時，G6與美國的矛盾不僅限於關稅領域，還包括對國際局勢的判斷和各種應對措施。G7中的歐洲國家因俄烏戰爭而感受到前所未有的地緣政治衝擊，她們支持烏克蘭維護國家領土完整，願意盡其所能幫助烏克蘭與俄羅斯抗爭到底。但特朗普對烏克蘭的態度卻大不一樣，他的出發點是「美國優先」，所以他在白宮教訓來訪的烏克蘭總統澤連斯基，態度十分橫蠻。他不顧烏克蘭人民堅決抵抗的頑強信念，妄稱澤連斯基手上沒有牌，只有依靠美國才能有牌。而且為了早日令俄烏達成停火協議，兌現他在總統大選期間向選民作出的許諾，特朗普還以停止提供武器為手段，施壓烏克蘭與俄羅斯展開談判。這種為了讓自己面子上好看而以大欺小的霸凌行為，在歐洲人眼中十分卑鄙，但歐洲國家領導人面對特朗普時，還不得不裝出一副熱情的樣子。成熟的政客有時不得不放下身段，以避免被掌握權力的小人報復。

今年G7峰會在特殊環境下展開，不可能取得共識。(AP)

G7峰會本來應該討論的主題是如何加強彼此合作，共同創造更好的未來，如今卻在這樣的特殊環境下展開，完全偏離了50年前G7領導人的共同理念。顯而易見，這場峰會不可能取得共識，所以東道主一早就對外宣布，會議結束時不會發表闡述G7共識的聯合聲明。

首要議題改為以伊衝突

各界原本期待G7峰會能推動俄烏雙方盡早停火止戰，為在歐洲大地恢復和平奠定基礎，但上周出現了一起突發事件：以色列空襲伊朗核設施，並對伊朗革命衛隊領導人實施「斬首」行動，伊朗隨即對以色列展開導彈反擊，雙方都遭受了一定的損失。伊朗從印度、巴基斯坦、北韓等國過往的經歷中學到，只有掌握核武，才有可能震懾敵人。而伊朗以往曾有總統公開表示，應當「將以色列從地圖上抹掉」（讓以色列滅亡），所以阻止伊朗掌握核武器，對以色列來說是關係到生死存亡的大事。

事件的最新進展是，以色列空襲了伊朗國家電視台，令直播中斷，給伊朗人造成精神上的打擊。以色列總理內塔尼亞胡聲稱，以軍已經完全掌握了對伊朗的制空權，因此會繼續實施各種打擊。這意味著以色列有可能採取在加沙的做法，以「定點清除」方式，持續襲擊伊朗政治人物、軍隊將領以及核能領域的科學家。

伊朗國家電視台遭以軍炸中，冒出滾滾黑煙。(AP)

以伊衝突瞬間替代了俄烏衝突，成為G7峰會的核心議題，因為它有可能引發更大規模的戰事，給中東地區乃至全世界帶來新的災難。但在以伊衝突問題上，G6和G1的立場也不一致。歐洲國家與中國一樣，呼籲以伊盡快停火，同時希望美國利用其對以色列的巨大影響力，促成局勢降溫，但特朗普在前往加拿大參加G7峰會前一邊說「我們可以很容易地讓以色列和伊朗做成交易，停止這場流血衝突」，同時又說「有時她們一定要打出個結果」，言外之意似乎是「讓子彈再飛一會兒」。

這種輕率的態度，讓人懷疑特朗普和美國政府的誠意，因為衝突每延長一天，都會導致很多人死傷。美國本來計劃與伊朗在近日就核問題展開談判，以色列想破壞這一談判，於是先發制人對伊朗實施戰略空襲，意在摧毀伊朗的核設施和軍事力量，甚至期望通過對伊朗領導人的「定點清除」，最終導致伊朗出現政權更替(Regime Change)，從而改變伊朗國內的政治氣候及其外交政策。美國不對以色列施加壓力，且繼續向其提供武器彈藥，等於是默許在軍事實力上佔據優勢的以色列對伊朗實施為所欲為的全面打擊，這與G6的基本立場大相徑庭。

油價上漲影響戰略格局

由於以伊衝突不斷升級，雙方敵意加深，伊朗的部分石油設施也在以軍襲擊中被破壞，而伊朗又是石油輸出國組織(OPEC)的成員。若伊朗為了自身存亡動用「終極武器」——封鎖霍爾木茲海峽，造成海灣國家的原油和天然氣無法出口，必然會引發國際油價大漲。近日，國際油價已經開始上漲。有專業人士預計，若不實現停火，油價可能會漲到每桶100美元以上。

德黑蘭的儲油設施被襲，或引發國際油價大漲。(AP)

一旦出現這種情況，全球經濟和政治環境都會出現變化。G7中的歐洲國家和日本基本上都是能源進口國，油價上漲對她們十分不利；美國和加拿大是能源出口國，而加拿大的石油和天然氣九成以上出口到美國，這也是特朗普對加拿大徵收關稅令加拿大人感到憤怒的主要原因之一。油價上漲會給歐洲和日本的經濟增長帶來新的壓力，所以G6非常希望盡快平息以伊衝突。特朗普對這些並非不知，但如果從「美國優先」的角度來看，油價上漲是好事，可以讓美國的石油和天然氣行業賺更多錢，而這個行業的很多人都是特朗普的支持者。特朗普為了得到他們的選票，去年在造勢大會上經常高喊「鑽啊鑽！寶貝兒！(Drill, baby, drill!) 」，甚至在今年就任總統之後仍然多次在演講中喊出這個口號。

另一方面，油價上漲會給另一個石油輸出國——俄羅斯帶來好處。油氣出口支撐了俄羅斯的經濟，讓俄羅斯有能力對外採購，並將俄烏戰爭打下去，這是歐洲大多數國家不希望見到的。由於美國對支援烏克蘭半心半意，北約盟國中的歐洲國家不得不增加軍費開支，生產更多武器彈藥，支持烏克蘭抵抗到底。盡早終止這場戰爭是G7中的歐洲國家最希望達成的目標，油價上漲會給實現這一目標增加難度。這也說明G6和G1在盡早停止以伊衝突上有不同的考量，來加拿大開峰會有可能出現「同床異夢」。

G6與G1展現不同意識形態

誕生於50年前「冷戰」時期的G7，本來只是「富國俱樂部」（世界上經濟實力最強的國家），也是「西方民主國家的樣板」，代表的是西方意識形態（自由民主體制，Liberal Democracy）。但在「冷戰」結束後，西方國家為了鼓勵俄羅斯總統葉利欽繼續在俄羅斯推行民主化，吸收俄羅斯加入G7，於是就有了G8。

俄羅斯曾加入G7，造就G8的誕生。(AP)

2014年俄羅斯以武力佔領了屬於烏克蘭領土的克里米亞半島，並通過公投等一系列操作，吞併了克里米亞。G8中的西方國家強烈譴責俄羅斯的武裝入侵，並開始對俄羅斯實施經濟制裁，隨後又將俄羅斯踢出G8，令G8重新回歸G7。當時的G7立場一致，行動果斷，多年來沒有任何爭議。

但今天的G6+G1與10年前的G7大不一樣，原因是出現了二次掌權的特朗普。G6領導人嚴厲譴責俄羅斯發動俄烏戰爭，抨擊俄羅斯總統普京，但特朗普對此另有主張，他認為國際大事應該與俄羅斯商量（上周五以色列轟炸伊朗核設施之後，特朗普第二天就與普京通話一小時，重點討論中東局勢）。他昨天到加拿大出席峰會時表示，俄羅斯有能力調解以色列與伊朗的衝突，還說當年（美國總統）奧巴馬將俄羅斯踢出G8是做錯了，如果普京能參加峰會，就不會爆發俄烏戰爭，如果4年前他是總統，也不會有俄烏戰爭。

特朗普認為，各國領導人能在峰會上交談非常重要，他說：「普京願意和我交談，但不願意和其他人談，因為把他踢出G8時他受到了羞辱。如果是我，我也會感到受羞辱，其他人也會。」由此可見，他對普京的看法和G6領導人很不相同。他並沒有像G6領導人那樣強調各國的政治體制和意識形態，而是從爭取達成交易的角度去看待國家之間的關係。他還認為，讓中國加入也可以。當記者問到接納中國加入G7的問題時，特朗普說：「這個主意也不錯，如果有人想邀請中國加入，我也不介意。」

特朗普指普京被踢出G8時受到了羞辱，所以不願和他以外的G6領導人交談。(AP)

G6的領導人與特朗普的從政背景不太一樣，他們多數是職業政客，善於利用各種意識形態上的差異來爭取選票，同時不斷審時度勢，調整立場，甚至在必要時做出各種應景的表情。即便是技術官僚（前央行行長）出身的加拿大總理卡尼，如今在這方面也表現得十分老練。在峰會開始前，特朗普前往加拿大首都渥太華，與卡尼舉行雙邊會談。會談開始時，卡尼給特朗普補祝生日快樂（特朗普的生日是6月14日）。他後來還對特朗普說，如果沒有美國，G7就甚麼也不是。這讓特朗普非常開心。其他幾位領導人在與特朗普單獨會晤時，可能也有類似的表示，但他們心裏想的是甚麼則很難猜測，至少就貿易關係來說，如今已是G6vsG1（六國對美國），這些領導人對特朗普會有好感嗎？