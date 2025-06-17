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17/06/2025

九巴App升級版︰AI 智能問路、預計落車時間＋實時載客量顯示

#AI #智能問路 #預計落車時間 #實時載客量顯示 #九巴 #App1933
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Text: Eunice Chow Photo: 九巴

　　九巴最近將App1933升級，引入人工智能AI科技，增加「智能問路」和「預計落車時間」兩個主要功能，以後想知搭咩巴士路線最好，語音或文字方法輸入起點位置及目的地名稱，AI即幫你搵路線，仲可以估計幾時落車，搭幾耐心中有數！另外，大家亦可於 app實時知道邊班車有位坐，當載客量達一定程度，圖案上的人像公仔會由座位變為企位，方便易明，即睇新增功能詳情。

 

 

新功能！「智能問路」 人工智能

 

　　App1933最新功能「智能問路」好方便，用戶只要在程式頁面右下角按入「智能問路」，可透過語音或文字方法輸入起點位置，甚至只是簡單輸入「而家位置」，系統會利用定位系統找出用戶所在地，用戶然後輸入目的地的名稱，人工智能AI便透過大數據分析，提供最佳巴士路線或轉乘組合，老友記想搵點搭車更方便。

 

 

　　知道搭咩巴士路線，有時搵個站係邊都係一大挑戰，九巴正陸續在每個巴士站編定「巴士站編號」，除了在巴士站牌上展示，亦顯示在升級後 App1933上的巴士路線站點旁邊，核對巴士站牌上展示的「巴士站編號」更一目了然找出正確的上車位置，避免搵錯站又上錯車。

 

新功能！「預計落車時間」 分析實時交通

 

　　升級後的App1933除了繼續提供巴士班次的預計到站時間，亦新增「預計落車時間」功能，有咩唔同呢 ？大家知道香港的路面交通情況多變，系統會收集巴士路線沿途交通情況的數據，在手機上各個巴士站之間的路段以綠、黃、紅及深紅色顯示，綠色為暢通，深紅色則為嚴重擠塞，並提供預計抵達沿途各個巴士站的實際時間，搭幾耐車心中有數。

 

預計到站時間主要預計未來三個班次到站時間，方便大家幾冒時出門、等幾耐車更有預算。

 

　　乘客只要在巴士班次預計到站時間頁面左方的資訊欄，按下新增的常用功能快捷鍵便可使用，包括︰落車提示、預計落車時間、 鄰近路線及更多功能 ，大家可以認清以下標誌圖案。

 

落車時間，則是你已經在巴士之中，系統可以實時預測路面擠塞，以不同顏色顯示狀況，再估計落車時間，搭幾耐心中有數！

 

 

落車提示︰巴士即將到站時，App1933便會彈出醒目提示、發出音效及震動；亦可以看到下一站名稱、預計尚餘行車時間和巴士站數目等資訊。

 

 

預計落車時間︰顯示該巴士站首個抵站班次的沿線預計抵站時間，並會顯示沿線交通情況，行程更有預算 

 

鄰近路線︰顯示同一巴士站和鄰近巴士站路線的預計到站時間，適合同時間等候多條前往同一目的地的路線，或者準備轉乘其他路線時使用，搵車或轉車更易掌握時間

 

 

更多功能︰「收藏車站」、「步行前往此站」等更多實用功能。

 

實時顯示邊班車有位坐

 

　　有時返工及放工，搭巴士有位坐都好緊要，尤其是長途巴士！App1933實時顯示車廂載客量的圖案亦已更新，當載客量達一定程度，圖案上的人像公仔會由座位變為企位，更易了解班次車廂內的乘客量情況。大家可以睇住時間預算揀有位坐的巴士。

 

圖案上的人像公仔會由座位變為企位，代表巴士載客量已達一定程度。

 

九巴顧客服務熱線︰2745 4466

www.kmb.hk

 

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