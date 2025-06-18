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18/06/2025

Pepper Lunch 7月3日黑椒牛肉飯買一送一，會員感謝日延長+雙倍積分

#美食情報 #美食 #世界黑椒飯日 #買一送一 #美食優惠 #Pepper Lunch
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Text: Eunice Chow Photo: Pepper Lunch

　　Pepper Lunch 7月3日黑椒牛肉飯買一送一，咁抵食一定要記低！品牌為答謝食客多年支持及慶祝原創黑椒牛肉飯誕生31周年，首次於全球500多間分店同步舉行「世界黑椒飯日」，包括全港25間分店在內，人氣招牌鐵板黑椒牛肉飯（標準）堂食買一送一。另外，7月會員感謝日提前至7月3日至4日，消費滿指定金額可享加倍積分賞。

 

黑椒牛肉飯（標準）$57起，Pepper Lunch 黑椒牛肉飯選用肉質軟嫩的牛肉，配以招牌牛油、人氣蒜香醬汁和新鮮磨碎的黑椒。

 

　　留意，今次優惠係全球性，就算你去咗旅行只要於 7 月3日於Pepper Lunch分店惠顧，都可享堂食買一送一優惠！大家鐘意食Pepper Lunch，大概是因為可以於鐵板上滋滋聲「自煮」原創黑椒飯，即場以秘製醬汁烹調食材創造出屬於自家口味，食品熱乎乎吃一口感覺滿足。原來秘密在於Pepper Lunch的鐵板採用日本專利技術製造，當鐵板在特別研發的高功率電磁爐急速加熱70秒後，溫度將上升至260°C，加熱後的20分鐘仍能保持在80°C左右的高溫，讓食物長時間保持最佳溫度。

 

Pepper Lunch吉祥物 – PEPPIE

 

會員感謝日延長及加倍積分賞

 

　　大家Mark定「世界黑椒飯日」買一送一優惠外，Pepper Lunch會員感謝日由原定的每月第一個星期五，提前一天由7月3日至4日（星期四及五），會員在這兩天於香港全線分店內凡消費滿$70，可賺一連兩日的加倍積分賞！ 於兩天的會員感謝日，銀卡會員將會獲2倍積分賞；金卡會員將獲2.5倍積分賞；鉑金卡會員將獲3倍積分賞，積分極速翻倍。

 

 

Pepper Lunch「世界黑椒飯日」鐵板黑椒牛肉飯（標準）買一送一

日期︰7月3日

內容︰優惠適用於全球500多間分店，只限堂食

網站：www.pepperlunch.com.hk

分店資料：https://pepperlunch.com.hk/location/

 

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