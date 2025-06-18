《寒戰1994》首條15秒宣傳片發布：劉俊謙、吳彥祖加盟 「行動代號」曝光

在2012年由梁家輝、郭富城等主演的《寒戰》，是香港史上最賣座警匪電影。去年開拍前傳二部曲，由吳彥祖、劉俊謙孭飛演出《寒戰1994》及《寒戰1995》。近日，發放首條15秒的宣傳片，兩人同時出現於晚宴上。

當年，郭富城夥拍梁家輝的首部《寒戰》電影，上映時叫好叫座，本地票房大收4,282萬港元。2016年《寒戰II》有周潤發加入演出，總票房超過6,682萬港元，兩集累積破1億港元票房。新作《寒戰1994》第1條15秒宣傳片已經發放。繼早前在康城電影場刊中，首張概念海報亮相後，在今屆「上海國際電影節2025」場內播放了一條15秒宣傳片。

片段內，一位身穿禮服的男士於一個晚宴上，對著在場同樣穿上劃一禮服的手足發表講話，疑似吳彥祖的聲音，語重深長的說出一段對話：「各位同事，我希望最高行動代號，不會在我任內出現。」而劉俊謙則坐在餐桌最前位置。

之後畫面，用了《寒戰》當年的經典對白「非常時期 非常方法」，而電影內的畫面亦閃現，包括：李文彬（總警司）門牌、英國秘密情報局的徽號、黑社會拜關帝儀式、警車出動場面等，最後以「寒戰」為最高行動代號的檔案文件曝光。

電影公司同時公布即將上映《寒戰》前傳二部曲 《寒戰1994》及《寒戰1995》，導演梁樂民亦解釋開拍兩集《寒戰》前傳系列的原因：「當江老闆（安樂電影公司老闆江志強）問我如果重拾這個《寒戰》系列，拍前傳會拍甚麼時，我告訴江老闆其實在構思第一集時已有前傳的脈絡，第一集戲中的廉政公署高級調查主任，質問當時的警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）時，已經道出了當年的O記主管李文彬在1995年利用一個非常完美的臥底計劃，成功瓦解一個黑社會字頭，這就是我們開始《寒戰》前傳的起點。不過今次故事不局限於黑社會及香港警隊高層的權鬥。

今次以90年代眾多富商被綁架的其中一個傳聞作為點子，牽引出社會中各方陣營及最高權力核心的矛盾，包括富豪、黑社會、香港警隊等，他們怎樣面對3年之後回歸的大時代？如何尋找一個平衡點，來爭取自己的最大利益？」《寒戰1994》及《寒戰1995》的故事起點，就在於此，但暫未公布上映日期。