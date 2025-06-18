  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

18/06/2025

電動車價格戰和歷史性機遇

#陶冬天下 #電動車 #價格戰 #市佔率 #促銷 #供應鏈 #產業鏈 #應付帳 #內捲 #財金大勢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　某電動車龍頭企業主動掀起了價格戰，引起了市場的軒然大波，並招致同行的強烈反應。過去3年該企業在國內新能源車市場的霸主地位相當穩固，市佔率穩定在32%至35%之間，但可是今年一季度遭遇幾家品牌的強力挑戰，份額下降到29%以下。從各種報道看，終端庫存水平在上升，經銷商的盈利受到侵蝕，鋪貨意願下降，此次加大補貼力度旨在提振渠道信心。筆者看來，價格戰的主要動因是保持市佔率。

 

　　對於電動車行業來講，規模生產和規模銷售至關重要。汽車行業，規模經濟特點明顯，規模意味著利潤、供應鏈影響力，甚至生死存亡。兩年前中國的本土品牌陸續掀起價格戰，行業平均售價一路下滑，用價格換市場乃是行業的一致玩法。這次該公司全面降價，推出限時「一口價」促銷活動，涉及22款智駕版車型，最高補貼達5.3萬元，引發各大廠家迅速跟進。

 

　　除非政府強力介入，低端市場的價格戰仍將持續。首先，賽道的特點使然。15萬元以下市場消費者價格高度敏感，對智能駕駛、品牌溢價接受度不高，使得高端車企難以通過技術升級來獲取溢價。其次，各路梟雄都有搶市場的強烈動機。有企業進入新車型密集投放期，有企業準備IPO而追求銷量的拉升，比亞迪則剛剛完成55億美元配售，龍頭企業仍有追求規模的強烈衝動。

 

 用價格換市場，是內地電動車行業的一貫做法。(AP)

 

　　最後，電動車補貼政策面臨大改變。新能源車購置稅補貼明年大幅放緩，車企今年降價搶跑的意願不難理解。從各種原因看，低端市場「增量不增利」，甚至「花錢賺吆喝」，看來是今年的趨勢。對於龍頭老大而言，出手只能快不能慢，動作還必須大，一旦增速放緩，經銷商反噬與供應鏈壓力可能接踵而至。與低端市場的慘烈廝殺不同，中高端品牌正迎來量價齊升的黃金期。自主品牌衝擊豪華車市場，既有技術又有市場，看來是這幾年確定性較高的市場新格局。

 

　　筆者看好國內中高端自主品牌的崛起，雖然30萬元以上車型雖僅佔20%銷量，卻貢獻著行業50%以上利潤。這是一個超過2000億元的利潤池，本土自主品牌擁有足夠大的空間來發展。有趣的是，奔馳、寶馬大幅降價，與自主品牌在維持原價下的熱銷形成鮮明對比，背後反映的是中高端消費者對產品的全新追求，也反映過去對自主品牌「低質低價」的刻板印象，正在發生徹底改變。

 

　　隨著價格戰的演繹，自主品牌滲透、出海、電動化三大趨勢將進一步加強。自主品牌滲透率已經到達60%以上，消費者對自主品牌產品力提升的認知應該是不可逆轉的。當前電動化率達50%，消費者對電車性能（加速、靜音、經濟性）的產品力認可度正在固化。出口方面，中國汽車出口量超越日本居全球第一，歐洲市場取代美國成為出海主戰場，2025年Q1，中國車企在歐洲銷量按年增長78%，達到14.8萬輛，市場份額從去年同期的2.5%上升至近4.5%，這些數據驗證著中國汽車的全球影響力所發生的趨勢性改變。

 

　　供應鏈和車企的命運高度綁定。回顧過去幾年中國汽車供應鏈的發展，以特斯拉為代表的新能源車崛起，催生出一批公司零部件企業的迅速崛起；傳統油車產業鏈受到較大衝擊，尤其是發動機鏈條的廠家甚至面臨關停困境。中國電動車上游產業鏈的競爭力，多數十分強悍，也為整個行業未來的出口、出海提供了可靠的保障。

 

　　隨著價格戰愈演愈烈，車企之間、零部件供應商之間的分化必然加強。對單一車企高依賴度而且壁壘較低的產業鏈受損，合資外資供應鏈也隨客戶份額下降而尋找新的轉型機會，具備強壁壘、多客戶基礎的頭部廠家、供應商可以笑到最後。筆者看好產業鏈中具備技術、產品力和品牌效應的頭部企業：1）在中高端市場，受益於自主品牌電動化率提升，市場份額有望進一步鞏固；2）在低端市場，價格戰加速行業出清，推動電動車滲透率提升，而消費者對頭部電池品牌的心智認知難以逆轉，頭部企業將受益於行業總量增長。

 

　　另外值得注意的是，幾乎在同一時間各大電動車商承諾，將應付帳時間控制在90天以內。拖延應付帳帳期支付，原本是車廠維持現金流的一個重要手段，也令供應鏈上的零部件企業苦不堪言。這種近乎一致的表態，可以想象背後有政府發功，意在解決行業過度內捲，保護上游企業的資金安全和流動性。政府開始整治過度內捲，是行業走向健康發展的關鍵一步。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇

我要回應
更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#陶冬天下 #電動車 #價格戰 #市佔率 #促銷 #供應鏈 #產業鏈 #應付帳 #內捲 #財金大勢
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

G7峰會實為G6+G1或G6vsG1

17/06/2025 15:06

關稅戰

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk