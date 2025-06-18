陸家嘴論壇 | FOCUS | 央媽亮劍美元霸權，數字人幣跨境突圍

金融界年度盛事「陸家嘴論壇」周三（18日）於上海揭幕，央媽領銜祭出8項重磅金融開放政策，以及《滬港國際金融中心協同發展行動方案》簽署，齊指向通過金融基礎設施升級和深化聯通，建立覆蓋交易、定價、結算、創新的主權貨幣體系，提升人民幣全球影響力。

冀少數強勢主權貨幣良性競爭

有官方財金巨頭背書的陸家嘴論壇，歷來是觀察內地金融政策風向的重要窗口。從2019年的科創板借論壇當天正式開板，到2024年中證監宣布「科創板8條」；從2012年中保監坦承「養老金缺口確實非常大」，到2021年銀保監警示「一些地方房地產泡沫化嚴重」……訊號作用不容忽視。

放在美元指數（DXY）年初至今跌9%的大背景下，今年的焦點無疑在全球金融治理。人民銀行行長潘功勝出席論壇時呼籲，國際貨幣體系形成「少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制」。

人行行長潘功勝出席陸家嘴論壇時呼籲，國際貨幣體系形成「少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制」。(人行網站)

他並明言，「推動SDR成為國際主導貨幣，增加常態化發行」、「推動全球跨境支付體系朝著更有效率、安全、包容、多元的方向發展」、「國際金融組織需要動態反映成員國在全球經濟中的相對地位」。

支付體系促國際貨幣體系變革

有此「亮劍」式開宗明義，就不難理解央媽8項政策，以及同日簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》的邏輯。

其中最引人注目的是，設立數字人民幣國際運營中心，加上滬港將合作開拓數字人民幣跨境支付的新應用場景，都旨在通過支付體系的數字化演進，突破SWIFT的地緣、效率、成本限制，加速國際貨幣體系的變革。

滬港將合作開拓數字人民幣跨境支付的新應用場景。(AP)

具體而言，無論是用於貿易結算（潘功勝稱，人民幣已成全球第三大支付貨幣），還是用於大宗商品計價、離岸金融交易/財富管理、企業海外供應鏈資金融通，乃至區塊鏈創新業務（例如穩定幣），數字人民幣都被寄予挑戰美元獨霸的厚望。

人幣外匯期貨境內交易快啟航

此外，央媽並宣布會同中證監推進人民幣外匯期貨交易，可謂匯率風險管理機制的重大突破。一直以來，國內民眾、企業規避人民幣匯率風險的方式，無外乎購買美元資產（例如境外保單）、重新定價/提前收款、利用遠期/期權/掉期等場外衍生品等。

不過，相比芝商所、港交所、新加坡交易所等均提供人民幣期貨相關產品，境內市場的人民幣期貨，至今只聞樓梯響。而在上海盡快推出人民幣匯率期貨，無疑有助增強在岸定價權，利好人民幣的投資、避險屬性，更靈活應對關稅戰等地緣風險。

在上海盡快推出人民幣匯率期貨，無疑有助增強在岸定價權，利好人民幣的投資、避險屬性。

回想2018年3月，全球首隻以人民幣計價的原油期貨產品在上海掛牌，盡管或仍難以與布倫特和紐約抗衡，但事實上「石油美元」的主導權顯然已非牢不可破。

撰文:金子安