時代廣場開倉優惠：名牌服飾特賣低至1折 Testoni男裝皮鞋兩件九折

時代廣場展銷集又推出勁抵開倉優惠啦！展銷集今個星期將舉行名牌服飾特賣，平時幾千至一萬嘅服飾，現低至1折即可入手！多款名牌例如SWANK、Wolford、Sergo Rossi、Testoni都享有優惠，快啲趁呢個機會嚟買入各種名牌服飾啦！

時代廣場展銷集今期焦點推介SWANK旗下品牌，例如PAULE KA、RUBERT SANDERSON、ANDREW GN、ALTUZARRA，海量裙款最低只售$299。

其他品牌亦享有不錯的優惠，例如Wolford的兩對絲襪只售$300、Sergio Rossi不同鞋款最低$950。除此之外，購買兩件Testoni男裝皮鞋更享有額外九折優惠，五件額外八折。

名牌服飾特賣詳情：



日期：2025年6月18日至6月23日

時間：上午11時至下午9時

地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓

查詢：2118 8900