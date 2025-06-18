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18/06/2025

Startrax「2025全球百大最佳航空」：國泰重返三甲 經濟客艙全球No.1！香港航空、HK Express 排名大躍進！

#Cathay Pacific #國泰 #Startrax #HK Express #香港快運航空 #國泰航空 #香港航空 #CX #旅遊 #玩樂旅遊熱話 #全球百大最佳航空
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Text: Katty Wu

　　Startrax剛剛公布了2025年「全球百大最佳航空」排名，卡塔爾航空及新加坡航空繼續蟬聯第一、二位。國泰航空今年連升兩級，重新打入三甲位置，成為全球第三位！另外香港航空及香港快運航空（HK Express）亦同樣躋身百大，分別排名第56及72位。

 

　　2025年「全球百大最佳航空」的top 10排名跟上年的變動不大，幾乎都是來自亞洲的航空公司，除了第8位的法國航空。日本兩大航空公司雖然繼續保留十大位置，但排名卻比去年下跌。以下是今年的十大排名，括號內是去年排名。

 

1. 卡塔爾航空（1）

2. 新加坡航空（2）

3. 國泰航空（5）

4. 阿聯酋航空（3）

5. 全日空／ANA（4）

6. 土耳其航空（7）

7. 大韓航空（11）

8. 法國航空（9）

9. 日本航空（6）

10. 海南航空（12）

 

卡塔爾航空連續兩年成位全球最佳航空。

 

　　由2017年起，第一及第二位的名字都只見卡塔爾航空及新加坡航空，至於國泰航空，對上一次打入三甲，原來是2015年，而2014年更曾經排名全球第一，相隔10年，再次躋身三甲，絕對值得慶祝一下！除了這個總排名，國泰在不同的組別都有傑出的成績，例如全球最佳經濟客艙及機上娛樂，都是全球No.1！全球最佳機組人員排第三、頭等客艙及商務客艙排第四、特選經濟客艙排第六，非常厲害。

 

顧客及商務總裁劉凱詩女士代表國泰航空出席在巴黎舉行的Skytrax《全球航空公司大獎》頒獎典禮及領獎。

 

　　Startrax同時公布2025年「全球20大最佳低成本航空」，頭三位分別是AirAsia、Scoot及IndiGo，HK Express排13位。另外HK Express亦同時入選「全球百大最佳航空」第72位，以及「全球最大進步航空」第3位，僅次於台灣的星宇航空及意大利的ITA航空。

 

HK Express獲得「全球最大進步航空」第3位。

 

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