以伊開戰已數天，筆者一直未有為文詳談，前日（17日）有文：「讓子彈飛一會」，昨日（18日）有文「戰鼓擂」，但都是一百字以內的短評，今天（19日）就會寫長一些，主要是闡釋一下這個中東局的發展。

整體觀點，一如周一文所言：「以色列捅了個馬蜂窩」。

上周四（12日）以色列初襲伊朗，成功地斬首了逾20名伊朗高級指揮官和9名核武專家（圖五）。不少人都認為這次伊朗慘了，會萬劫不復地崩潰。但筆者反認為伊朗今次會把美國拖入中東戰爭泥潭。

被伊朗擊落的F-35戰機，此機號稱隱形，但為何被擊落了而且據報是三架。



部分被斬首伊朗將領。

美伊其中一國會忍

在今周一（16日）的「以色列捅了個馬蜂窩」文中，結語是：

以伊衝突另一個升級觸發點是伊朗曾言其導彈可打擊在中東任何一處的美軍據點，假如以伊戰事，擴大至美軍基地被襲，咁就兩睇，一是美國忍了，二是美國聯同以色列還拖，這就是以色列拖了美國落中東這潭泥水；又或者伊朗不打擊中東美軍基地，咁就係伊朗忍了，以伊戰事也就大打不了。

為甚麼會做兩頭蛇，一方面謂美國會忍，一方面又謂伊朗會忍，因為這是事實。

美國要忍，因為美國無能力在中東再大打一場仗，原因後述。伊朗要忍，因為伊朗有太多賣國賊。伊朗政治權力可分三層，宗教統治者人數少，但就掌政治大權，他們基本上反美，但時而又親美。高階軍隊、高官一層，不少是受西方教育者，他們崇尚西方生活，有不少是親美者。最底層的人民基本是反美，但反反吓，又會認有奶便是娘。所以在過往二十年伊朗整國有時親美，有時又反美，對美國立場搖擺不定。

伊朗對美態度搖擺不定，美國對伊朗的態度亦是搖擺不定，這就導致美伊間的核談判，在二十年來反反覆覆。數年前伊朗曾跪下來，承諾不搞濃縮鈾，即不做核彈了，只做民用核，連國際原子能委員會都話伊朗乖了，但美國跟著又單方面撕毀了這個條約，原因是以色列不相信伊朗會真不搞濃縮鈾。

美國的反覆，使伊朗不忍了，便真搞起濃縮鈾來。今年6月12日，世界原子能委員會話伊朗不乖了，喂喂喂，係你美國單方面撕毀了美伊的核條約，伊朗自然走自己路。於是以色列就在6月13日，用上二百架飛機，奔襲伊朗多地，之後連續三波空襲，打得伊朗「措手不及」，亦斬首了伊朗眾多高級將領和核專家。筆者在上句「措手不及」用了引號，自然有古仔，在下文講。

死了20多名高級將領，好似好大件事，但點解唔諗下，如果在清朝，李鴻章等一眾媚外之臣都被暗殺了，清朝會怎樣？同樣在民國時汪精衛早早被暗殺了，又怎會有汪精衛的210萬偽軍，自己人打自己人？不要忘記，日本侵華之初只得20萬人，之後增兵也常在50萬至100萬間，最頂峰時才200萬，但汪精衛的偽軍就210萬，是否汪精衛早早被暗殺死，中國老百姓會少受些罪？

伊朗那20多位高級將領是否汪精衛不知，但其中有不少是親美分子就知，會不會高高在上的教主層，也想有人把他們一鍋端了？筆者人奸，諗奸嘢多，但一樣證明，20多位高級將領被暗殺後，無可否認的是近三天來伊朗的導彈是飛得準了很多，為甚麼？大家估好了。

筆者認為，那批高級將領死了後，伊朗的飛彈打得準之外，更有章法。

頭三數天，西方傳媒一直報道，伊朗打去以色列的飛彈被攔下了九成？這些西方傳媒只配報道八卦新聞，報道導彈新聞就……

伊朗每波是打300枚飛彈或無人機去以色列，攔下九成，即是以色列要每次應對伊朗導彈攻擊要用上270枚飛彈、鐵穹導彈或薩德導彈。伊朗的三波反擊，即是可耗了810枚類似導彈。結果？就是今時以色列話再無導彈可作攔截伊朗導彈用，要美國幫拖了。

又有西方傳媒謂，以色列炸了伊朗的機場、飛機、重要軍事設施，但伊朗就只炸了以色列的民房，無乜傷害性，果真？

1. 民房有無咁多以色列飛彈來防衛？無，炸幾所民房，是取其易，結果是，美駐以色列大使邁克。赫卡比話，一晚五次要走空難，無得瞓，明無，就是要搞到以色列人民民心惶惶。以色列總理內塔尼亞胡已因人質事件及其他事件，大失民心，支持度大幅下滑，打多一個月這個，以色列人民一個月都無覺好瞓會點。一年下去又點？

伊朗話有3000枚飛彈，在以色列天空無乜防衛時，真係掟個炮仗過去，都要走空難。有謂，以色列都可炸德黑蘭吖，伊朗人民又不是無覺好瞓。不同處是伊朗人民真係得罪晒，係爛命一條，以色列人民係身嬌肉貴。死亡，對伊朗人民言是家常飯，但對以色列人民，則是痛苦事。家常就是家常，預咗；痛苦就是痛苦，會慘。一句講晒，無鞋著的，不怕有鞋著的。

2. 近兩天，伊朗的導彈改變了襲擊路線，不太打民房，而改打以色列的軍政經濟目標。包括：國防大樓、用四枚導彈摧毀薩德總部、國防軍電子情報部隊8200部隊的中央營地、赫爾佐格營地、以色列的核研究中心，擊中了海法（以色列海港管控逾以色列60%出入口）的煉油廠……（不一一盡錄）（圖六、七），更重要的是伊朗飛彈打中了美在以色列的使館，在外交層面上，是掌摑你美國，你美國還拖不？

以色列海法港煉油廠被炸毁。



以色列核子物理實驗室被炸毁。



為甚麼近兩天，伊朗的導彈神準了：

1. 伊朗有這能力，因今時伊朗是用上可變軌的超音速導彈，但要準還得要有衛星導航；

2. 有謂伊朗的衛星導航數據是來自巴基斯坦，來自俄羅斯，來自中國，是也不是，反正伊朗自己無衛星。

伊電視台預告「大事」發生

也門胡塞武裝也於月前，突然神準地打擊了在紅海的美國艾森豪威爾號，打到它要退出紅海。胡塞武裝為甚麼月前也神準了，又是傳衛星資訊來自俄羅斯、中國……

到昨日執筆時（6:00pm左右），以伊形勢是：

1. 以色列彈盡，要求美國救援；

2. 伊朗應尚有2000多枚導彈可發。

更重要的是：伊朗電視台昨日發布了一個疑似核彈的炸彈（伊朗電視台也是用疑似核彈來形容），亦在電視台公告，叫大家密切留意昨晚，伊朗會給世界一個難忘之夜（圖八、九）。是怎難忘？爆個核彈，係就中東局勢大變。另方面特朗普亦在白宮WarRoom開會，真會對伊朗還拖，也是否就是在尋晚夜？

伊朗電視台報道，呼籲留意（周三）晚的重大消息。



伊朗電視台報道了一個疑似核彈。



明天（20日）再續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）