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19/06/2025

「短劇」熱潮來得快去得快，拆解3大巿場萎縮原因

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　早年短劇市場發展飛快，尤其是都市生活節奏急速，加上疫情期間大眾減少外出，令觀眾對「速食內容」需求增加，巿場競爭變得十分激烈。但短劇熱潮來得快、去得快，今天短劇熱度大不如前，很多短劇平台亦因而裁員或結業，究竟短劇行業長遠有無隱憂？

 

　　現時短劇巿場看似依然旺盛，從去年數據看，2024年每月大約有110套新短劇上線，所有平台合共大約有3萬5千多套短劇，內容主要為女性向、感情生活及都市生活題材。另外短劇亦分免費劇同付費劇兩類，熱播劇剛剛推出時大多為付費劇，當推出數天至數星期後就會變成免費劇吸引人流。而短劇主流平台分三大類，新興的短劇平台（如紅果、河馬、喜番）、互聯網內容平台（如抖音、小紅書、微信），以及電商平台（如京東、淘寶、美團）。高峰期每日活躍用戶最高可達3億，每日收入更高達3,000萬。

 

　　短劇巿場看似好有潛力，但其實去年已漸漸出現退潮現象。以前大多平台以付費劇為主，部分平台付費劇更佔九成，免費劇佔一成。不過有研究數據指，2024年第三季免費劇佔比已急增至五成，近月更增至七成，而付費劇熱度/瀏覽量亦大跌兩至三成，嚴重影響收入來源。

 

　　其實短劇熱度大減主要分三大原因。首先劇集的生命周期愈來愈短，一般付費劇推出數日後就轉為免費劇，而熱播劇集則約一星期後才轉為免費劇。消費者為了慳錢，都會選擇延遲觀看，導致會畀錢睇劇的人愈來愈少。

 

　　第二，成本上升但收入下降。以前一套短劇製作費約20-30萬，但因觀眾期望值不斷上升，部分高質劇製作費跳升到300萬以上。另外短劇平台宣傳效果下降，買流量的費用往往抵唔上收入，以前團隊會用幾十萬到上百萬買流量，不過今天同樣的策略已經難以回本。而付費劇定價愈來愈低亦是致命傷，以前幾十蚊一集，到後來十蚊全套劇都有。以上原因令製作團隊經常虧蝕，最後只好離場。

 

　　第三係內容質素下降及AI內容興起。隨著巿場競爭激烈，製作公司需加快推出劇集以吸引觀眾，亦因為咁短劇內容愈來愈趨向同質化，互相抄襲令巿場上有大量主題同風格十分相似的短劇。另一方面AI內容興起，更多更有趣生成影片推出巿場，間接影響觀眾對短劇需求。再者中小型短劇製作公司能用AI更快、更平地製作影片，令巿場競爭更為激烈。

 

　　雖然經常說「Content is King（內容為王）」，但隨著科技進步以及觀眾消費習慣變化，內容變得愈來愈唔值錢。如平台或製作公司未來冇新突破，最後就只剩下慣性流量，慢慢地失去其價值。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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