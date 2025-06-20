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20/06/2025

湯告魯斯獲頒奧斯卡終身成就獎，曾4度提名落敗 至今有2項健力士紀錄

#壯志凌雲 #Tom Cruise #湯告魯斯 #奧斯卡 #職業特工隊 #健力士 #娛樂新聞 #影視娛樂
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Text: wong lin lin rachel photo:

　　湯告魯斯（Tom Cruise）等到了！他獲得奧斯卡加許，大會近日宣布頒發「終身成就獎」給他，這是他從影逾40年首個奧斯卡獎座。過去在多個電影頒獎禮上得獎，可惜一直跟奧斯卡擦身而過，4度獲提名亦落敗。他多年來為電影瞓身演出，認真拼搏的精神，被業內人敬佩。而最近期的《職業特工隊：最終清算》，更令他創造了2項健力士世界紀錄！

 

 

　　奧斯卡頒獎禮一如以往，提前公布榮譽獎項，以精簡頒獎禮上的流程。近日，美國影藝學院公布11月州長頒獎禮將頒發榮譽奧斯卡給湯告魯斯、編舞家及電影監製黛比艾倫（Debbie Allen）、佈景設計師雲湯瑪士（Wynn Thomas），而人道精神獎則會頒給鄉謠女歌手桃麗芭頓（Dolly Parton）。

 

 

　　美國影藝學院院長楊燕子形容湯告魯斯：「對我們電影製作社群、戲劇體驗和特技團隊的投入，令人敬佩」。快將63歲的湯告魯斯魄力十足，在早前上映的《職業特工隊：最終清算》就足以證明他的實力，最近正積極投入《壯志凌雲3》的拍攝。

 

 

　　湯告魯斯從影超過40年，4度獲得奧斯卡獎項提名，早於1990年憑《生於七月四日》提名最佳男主角，之後則有1997年《甜心先生》再度入圍，2000年憑《人生交叉剔》入圍最佳男配角，以及2023年憑《壯志凌雲：獨行俠》入圍角逐最佳電影。

 

　　但62歲的湯告魯斯並沒有退下火線，反而愈做愈落力，很多危險動作鏡頭還是親身上陣，在《職業特工隊：最終清算》最尾跳降傘戲，便打破健力士世界紀錄，官方確認他在南非德拉肯斯堡7500呎上空拍攝火燒跳降傘的驚險場面，一共重複16次，刷新史上最多紀錄。同時他也是票房保證，由他主演的《烈探狙擊》至《職業特工隊：最終清算》連續11部電影，票房都超過1億美元（約7.8億港元），為他帶來了另一項健力士世界紀錄，確實威水。

 

 

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