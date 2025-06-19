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19/06/2025

溫傑星期四｜聯儲局點陣圖、會後聲明重點｜海天味業首掛「潛水」有貨點部署？｜周六福值得抽嗎？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國聯儲局連續第4次按兵不動，再次宣布維持利率不變，利率點陣圖仍預計今年底將前減息2次，主席鮑威爾會後聲明對息口走向又有何啟示？ 陸家嘴論壇於周三（18日）開幕，人行公布了8項金融開放措施，惟市場反應不大，預料難再有更多政策憧憬？「豉油王」海天味業(03288)早前超額認購約917倍，惟周四（19日）首日掛牌股價高開後潛水，有貨的投資者應如何部署？另外，Kenny亦會分析新股周六福(06168)值得抽嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/VIp38J1HWxY?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:03開始 — 節目開始

 

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