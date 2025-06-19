國內超人氣順德菜「大榕樹下」 首間海外分店6月19日青衣城開幕！新張優惠：首星期免費送大良雙皮奶

喜歡北上「搵食」的朋友，應該都會聽過「大榕樹下」。這個在國內超人氣的順德菜品牌，有超過50間分店，深圳福田、寶安、龍崗等地區都有分店，可能不少香港人都有幫襯過。「大榕樹下」首間海外於今日（6月19日）正式開業，選址青衣城。除了招牌菜「順德豉味碌鵝」、「順德撈雞」及「大良炸脆奶」等順德美食之外，亦有不少廣東菜如「老廣臘味煲仔飯」、「古法鳳梨咕嚕肉」及「鹹蛋黃啫鮮蝦」等，重點是價錢非常大眾化，例如乾炒牛河及順德炒飯，每碟只是$48，分分鐘平過茶餐廳！

香港青衣城店為「大榕樹下」首間海外分店，店舖佔地超過2,000平方尺，設有逾100個座位，環境寬敞舒適。

「大榕樹下」主打「鮮做順德菜」，菜色全部現點現做，拒絕以預制菜奉客，所以非常受歡迎。招牌菜「順德豉味碌鵝」，曾獲2021年嶺南名菜特金獎，嚴選250天7斤重廣東清遠黑棕鵝，鵝肉嫩滑香，醬汁由大廚以30多種天然香料秘製而成，調和出黃金比例醬汁，大廚先用慢火煎至鵝身金黃，再碌足50分鐘，香料滲透鵝肉，入口鹹鮮微甜，油脂分布均勻，齒頰留香。

順德豉味碌鵝 半隻$228、上莊$108、下莊$128

另一招牌作「鹹蛋黃啫鮮蝦」，鮮蝦滑蛋加入鹹蛋黃猛火翻炒，蝦肉外層金黃酥脆，肉質緊實彈牙。「老廣臘味煲仔飯」極足料，加入香米、自家臘腸、臘肉、香芋粒等猛火煲製，精華盡滲入米粒之中，粒粒分明，更有焦脆飯。「順德拌魚皮」是順德名物之一，將鯇魚皮拌入青瓜絲、葱絲、薑絲和芫荽等，晶瑩的魚皮處理得宜，爽脆無腥，嫩滑爽口。

鹹蛋黃啫鮮蝦 $68

老廣臘味煲仔飯 $69

順德拌魚皮 $48

甜品方面，當然有順德最出名的「大良炸脆奶」及「大良雙皮奶」，炸脆奶以牛奶和麵粉混合蛋漿鮮炸，外表金黃酥脆，內裏軟滑潔白，帶滿滿牛奶香；雙皮奶選用新鮮牛奶慢火製作，奶香醇厚，口感綿密白細膩，其製作工藝於2019年更被列入佛山市非物質文化遺產。為慶祝新店開幕，由6月19日起至6月25日，讚好官方Facebook或追蹤官方IG，再like開業海報貼文並向店員展示，即可免費獲贈原價$25的大良雙皮奶一份，送完即止！

大良炸脆奶 $29

大良雙皮奶 $25

其他美食推介：

古法鳳梨咕嚕肉 $68

順德公煎釀蓮藕 $68

順德撈雞 半隻$98

均安墨魚餅 $58

六嬸黃皮骨 $68

干炒牛河 $48

順德炒飯 $48

撈起陳村粉 $38

核桃流沙包 $38

大榕樹下（香港店）

地址：青衣城1地下G01號舖

營業時間：11:30am-10pm

Facebook：https://www.facebook.com/underbigbanyan