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19/06/2025

七一著數優惠｜信和商場免費派28,000杯雪糕及爆谷；港鐵商場消費送$250優惠券

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Text: Cuppy Sung Photo: 信和集團、港鐵

　　七一著數陸續有嚟！七一回歸28周年，不少商場亦為此推出優惠活動，與市民一同慶祝回歸。其中，信和商場與港鐵商場都推出不同活動優惠，吸引市民消費之餘，亦為七一回歸加添熱鬧氣氛。一齊嚟睇下有咩活動同優惠啦！

 

信和商場送28,000杯雪糕及爆谷

 

　　信和集團為慶祝七一回歸，決定推出一系列精彩活動，一同共享節日喜悅！7月1日當日，信和集團將於旗下商場及利東街免費派發28,000杯雪糕及爆谷。同時亦為小朋友送上以國寶熊貓為造型的氣球，共度佳節。

 

 

活動詳情如下：

日期及時間：7 月 1 日，中午12時至下午4時

地點：信和集團商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、朗壹廣場）、利東街

- 禮品數量有限，先到先得。

 

港鐵商場消費滿$800送$250電子優惠劵

 

　　另外，由六月三十日起至八月三十一日，MTR Mobile登記用戶可於以下七個指定港鐵商場：德福廣場（九龍灣）、青衣城（青衣）、PopCorn（將軍澳）、The LOHAS康城（將軍澳）、圍方（大圍）、THE SOUTHSIDE（黃竹坑） 和連理街（坑口），單一消費滿HK$800，可獲贈HK$250電子優惠券，在下次購物時可以使用。

 

 

 

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