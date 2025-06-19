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19/06/2025

麥當勞App慈善捐款$50，即有機會獲《笨蕉大劇院》舞台劇門票2張

#笨蕉大劇院 #捐款 #慈善 #麥當勞
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Text: unice Chow Photo: 麥當勞、笨蕉大劇院fb

　　買唔到《笨蕉大劇院》舞台劇飛的朋友機會來了！即日起，麥當勞再度推出App用戶獨家專享「SHOW畀你睇」愛心慈善活動，只需成功捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會。每位得獎者可獲得門票2張，名額共100名，不妨做善事之餘，亦增加欣賞大熱舞台劇的機會！

 

 

　　即日（6 月19日）下午3時起至7月18日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞App用戶只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會。麥當勞App用戶可重複捐款，捐款次數越多，中獎機會越高，捐款$250可獲得5次抽獎機會；捐款$500獲得10次抽獎機會，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次。每位得獎者可獲得門票2張，名額共100名。

 

麥當勞App用戶是次可以透過麥麥捐贈愛心予香港麥當勞叔叔之家慈善基金來獲得欣賞林海峰、葛民輝、韋羅莎以及柯煒林精彩演出的機會。

 

　　是次活動換取的門票適用於由2025年9月16日起假香港演藝學院歌劇院舉行的場次，捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲得活動門票兩張。得獎結果將於8月27日前通過登記電郵公佈。

 

滙豐160週年滙聚怪招《笨蕉大劇院》舞台劇門票抽獎捐款

捐款活動時間：2025619日（下午3時起）至718日（晚上1159分或之前）

https://mcdonalds.com.hk/

 

 

 

 

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