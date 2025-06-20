美掀示威暴火烈潮，巨變前夕？

山雨欲來風滿樓，美國以至世界，是否都正處於巨變的前夕？

這是有可能的，就在6月，美國全國各地都出現了波瀾壯闊的示威浪潮。這次的主題是「不要國王」（No Kings），擺明車馬是不滿總統特朗普，導火線卻是有「非法移民」被大批搜捕，要遞解出境。參與人數各地加起來，據說超過500萬人。這類數字通常會被誇大，以振軍心，但從不少城市的示威鳥瞰照看來，人數往往以千計、以萬計，聲勢不弱。

「不要國王」示威，牽動中期選舉

不少評論甚至用「政變」描述整件事。所謂「政變」，並非指示威群眾要推翻特朗普政府，雖然也有不少人叫口號要他下台，而是說聯邦政府未經州長同意便違憲地派國民警衞軍進駐羅省「平亂」，加州州長紐森（Gavin Newsom）是反對動用國民警衞軍的，此舉被視為越權。深一個層次的目的是共和黨要利用這機會千方百計打殘紐森，因他大有可能是下屆總統選舉時，民主黨內最有實力出來競選之人，所以要把他的影響力扼殺於萌芽。

我相信要有足夠的量變才會有質變，換言之，要先看看美國人民對現況的滿意度或反感度、及參與抗議人數多寡才好判斷。若論群眾的參與度，媒體的一種估計是各地加起來有500萬人以上，這是很高的數字，反映美國人民很多十分不滿。但要指出，2020年美國黑人佛洛伊德（George Floyd）被明尼蘇達州警察壓死後所引發的一連串抗議示威，總參與人次據估計可能高達2,600萬，比今次的「不要國王」多得多。上次捅不破天，由此推斷，今次不大可能使到特朗普倒台，但共和黨在明年國會選舉會失去一些議席，不能再為所欲為，卻在所難免。若論衝突的激烈度，近日的抗議也比不上1970年5月俄亥俄州肯得州立大學（Kent State）反越戰示威，那回國民警衞軍開槍射死了4人，震驚世界。

另一重要的判斷因素是拘捕非法移民及遞解他們出境是否有人民支持。特朗普此人反覆無常，小人得志是一回事，但這並不表示他沒有粉絲。民主黨自許為自由派代表，事事虛偽雙重標準，且帶來了一系列的極左政策，加州所出現的「零元購」，非法移民被視作治安不靖的來源，卻也頗引起一般人民的強烈不滿。去年選舉時，民主黨得票大跌，正好反映人民對一些走火入魔的「白左」自由主義的反感，所以今次特朗普政府大張旗鼓去驅趕非法移民，雖然手法粗暴，卻仍有不少民間的支持。有人支持、有人反對，要拉共和黨下台便不那麼容易。

美內部政治，達質變有相當距離

西方一人一票的民主選舉制度肯定有先天性缺陷，否則不會連續幾次選出一些偽君子及真小人做總統，缺乏自我矯正的能力。但此種制度有個優點，便是權力轉移通常較為和平，大家都按票數辦事。不過，此種優點有時也會發揮不出來，荒腔走板。甚麼情況下會這樣？當選民的中間派不振，對立雙方則有強大動力，那麼對立的兩個極端誰勝誰負，結果很不穩定，政策也會大幅變動，視乎哪一派運氣夠，勝出選舉。

美國民意調查機構蓋洛普，每年都會調查人民持有不同政治觀點的比例。1992年，37%的美國人民屬於非常保守或保守，43%中間溫和，17%非常自由派或自由派。到了2024年，保守的比例還是37%不變，自由派一方升至25%，最重要的是中間溫和跌至34%。少了中間派意味著保守自由兩派對立加劇。若用更精準的數據，2024年，非常保守的高達10%，非常自由派9%，較中間的81%。

美國各地都出現的示威浪潮，主題是「不要國王」，擺明是不滿總統特朗普，導火線是有「非法移民」被大批搜捕。（AP）

馬斯克（Elon Musk）曾揚言要組個新黨代表這81%，他認為民主共和兩黨只代表了兩端的共20%，這想法不無道理。但從上述數據看來，美國人民有顯著的對立情緒，但未至你死我活，人人大打出手或甚至內戰。要加州或其他州搞獨立，是主觀願望大於客觀可能。美國的內部政治仍處於量變階段，離質變有相當距離。

特關稅戰失利，須轉移民眾視線

社會矛盾雖尚未達致政權的劇變，但卻可成為特朗普忽悠人民的工具。美國國勢正走下坡，在國際事務上再不會如從前般可以為所欲為，例如關稅戰便未必討得到好處。假若關稅戰達不到目標，反而使物價升高，人民不滿，那麼特朗普便須轉移視線，跑出來搞些驅趕新移民的大動作，使人民中的反對者及支持者互相纏鬥，忘記關稅戰或國際上失利。假如經濟停滯、通脹高企、人民不滿，則政府一樣可在國際舞台上搞風搞雨，以民族主義把人民注意力吸引過來。這些伎倆，短期或有效，但終究阻擋不了美國欠下巨債、政府與人民都超支等問題，更遑論扭轉美國走下坡之勢。

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【知識庫】美「不要國王」示威知多些



－美國多地近日爆發「不要國王」（No Kings）的示威活動，主要針對總統特朗普的政策與領導風格。



－這場全國性抗議行動發生在6月14日，當天同時是美國陸軍建軍250周年與特朗普79歲生日。



－示威由多個民間組織發起，遍及全美超過2,000個地點，主辦組織估計參與人數達500萬人。



－示威者批評特朗普擴張總統權力、動用軍隊處理國內事務，並對其移民政策表示強烈不滿。



－「不要國王」運動對美國政治與社會產生了深遠的影響，加劇社會撕裂，不僅反映民眾對特朗普領導風格的強烈反彈，也重新點燃對民主制度的捍衞意識。

（本文原載於6月20日《香港經濟日報》）