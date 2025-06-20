生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

我一早在4月安排的6月中東之旅，首站約旦，怎知與以色列攻打伊朗碰過正著。但既然航空公司在約旦重開領空後，預訂的航班如期起飛，那我亦如期踏上旅程吧。不過，現在安曼機場因應戰爭晚上關閉，迫得晚上航班要改在白天，令機場大塞機。

其實從機場到酒店，約旦首都安曼市面一切尚算正常，只是防空警報聲不時響起，日前便發生有伊朗兩架無人機分別掉落，其中一架掉在安曼北部城市和東部地區，傷及一女孩，令本來不怎麼害怕的老百娃，事後卻小心起來，並質問和平何時降臨？而伊朗人民對和平更是發出天問。

約旦首都安曼市面正常（AP資料圖片）

有不少伊朗人特別是德克蘭居民表示，他們毫無心理準備面對這場突如期來的戰爭，並且被迫苴視生與死，國家又何嘗不是？！這由於內塔尼亞胡大呼以色列甚至可對伊朗精神領袖進行斬首行動。連精神領袖也可以被干掉，那麼，這顯示以色列已企圖與伊朗神權要作終極一戰了。

換言之，以色列欲見伊朗政權轉移的心意乃非常明顯不過，就是回復如巴列維王朝時代的親美親以代理政權。事實上，巴列維後代已向伊朗人民喊話，打倒神權，有支持者回話則指巴列維王朝必者回歸之日。這不禁令人聯想到以色列能全面滲透伊朗高層，並進行連燒帶打的背後，是否有高至前朝的助力，甚至更多內部相關勢力暗地裡推波肋瀾？

西方侵略者的技倆慣用一派打一派，讓兩派或多派互相殘殺後助享漁人之利，原來一直未過時。挑撥分化，令內部先起哄，然後侵略者便偽裝順應民情，協助人民來一場解放運動，只是內塔尼亞胡作為戰爭罪犯，一個轉身扮演解放者，實在來得非常突兀和荒唐，但七國集團結束高峰會時竟一致表示站在以色列一邊，向伊朗開戰，尤如八國聯軍正磨刀霍霍。

根據德國《明鏡》的調查報道，原來以色列也的確有一隊伊朗藉的特工小組，與以色列情報機構穆薩德多年來合作無間，以色列才能精準地定點清除所有革命衛隊高層，以及十多名核科學家和好些政治人物。看來，伊朗被美以分裂已到生死存亡的時刻，這使得以色列今次可以在伊朗複製黎巴嫩傳呼機事件。

以色列部署經年走私無人機，成功在伊朗複製黎巴嫩傳呼機事件（Ronite/資料圖片）

以色列安全官員稱，他們首先把一些武器經陸路走私入境，就在車輛上直接向地對空導彈系統發射，目的是為以色列空軍掃清障礙。後來，《華爾街日報》更詳細揭露出摩薩德一早在德黑蘭附近建立了一處無人機基地，該行動數年前就已啟動。其後以色列耗時數月向伊朗走私了數百架無人機組件和彈藥，通過行李箱、卡車和海運集裝箱運輸，其後再將這些設備分發給各行動小組，跟著殺個伊朗高層措手不及。如果以色列不是得力於伊朗內鬼，實在難成「大業」。

再回看伊朗，自1979年伊斯蘭革命後，什葉派霍梅尼為首的神權教士集團登上政治舞台，親美右翼的巴列維餘黨和世俗精英成為神權的最大反對派，神權不穩，後來因得力於兩伊戰爭，為神權奪來軍權，組織革命衛隊，並大搞意識形態。可是， 革命衛隊因得力於教士集團權力坐大，逐漸把手伸到經濟領域並操控之，擴大貧富不公，人民早不滿。

至於前朝餘黨和世俗精英感到利益被神權蠶食，唯有找靠山欲借力打力，美以兩國便成為他們推翻神權的一把刀。正所謂神女有心，襄王有意，美以也樂意利用這股離心力達到他們欲摧毀伊朗的目的。不要忘記，還有霍梅尼家族和哈梅內伊家族之間的矛盾，再加上曾任總統的拉夫桑賈尼，他的家族也不容小看，只要美以從中煽動，便可令伊朗內部洶流暗湧，美以有機可乘。

伊朗最高領袖哈梅內伊（AP）

特朗普扮白臉只在動口和伊朗展開核談判，而本來就是黑臉的內塔尼亞胡則動手，是耶非耶？只要看特朗普快速協防以色列，一步一步捲入以伊之戰，便可見端兒。哈梅內伊如夢初醒，以為退讓可保政權，現在全速馬力還擊以色列，這場生死戰牽動全球，結果如何？誰也說不準。