  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
Bitcoin必學
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

20/06/2025

天才法案：美國的數字美元豪賭與比特幣的無聲勝利

#比特幣 #理財 #加密貨幣 #Bitcoin必學 #穩定幣 #天才法案 #泰達幣 #財金大勢 #國債 #數字金融 #USDC
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 田十十

    田十十

    90後，取得世界頂尖學府的博士學位，現在美國工作。2020年開始研究虛擬貨幣及投資Bitcoin，對虛幣有非常獨到見解。

    Bitcoin必學

　　美國參議院近日以68比30的壓倒性票數通過了《天才法案》（GENIUS Act），這遠非只是監管程序的例行調整。此項里程碑立法標誌著美國在數字金融領域的結構性轉變，將徹底重塑加密貨幣生態，同時悄然將比特幣推上最大贏家的位置。

 

美國參議院近日通過《天才法案》（GENIUS Act），標誌著美國在數字金融領域的結構性轉變（Envato）



控制權的真正架構

 

　　《天才法案》不僅是將穩定幣納入監管框架，更是令美國政府成為數字貨幣基礎設施的隱形支柱。通過建立首個針對美元背書加密貨幣的聯邦級監管體系，華盛頓明確宣示：創新受到歡迎，但只要涉及美元流通，美國就必須掌控主導權。

 

　　此舉意味著穩定幣的合法性的聯邦化。該法案規定只有經授權的實體才能發行支付型穩定幣，並需遵守嚴格的準備金要求和銀行級的監管。訊息顯而易見——你可以在加密領域創新，但美元計價的數字資產必須流經美國控制的通道。

 

美國國債需求引擎

 

　　《天才法案》獲得跨黨派支持的關鍵，在於一項鮮為人知卻至關重要的優勢：穩定幣在美國最需要的時刻，為美國國債創造了巨大的新需求。隨著外國央行減持美債、傳統買家退場，穩定幣為美國債務融資困境提供了巧妙的解決方案。

 

 


　　數據說明一切。每發行1美元穩定幣，就需要有等值的美元準備金（主要為短期國債與現金等價物）。隨著穩定幣採用暴增——僅Circle的USDC就持有逾800億美元準備金——這為美國政府債務創造了一個自動且持續增長的買盤。財政部因此獲得一個新的可靠買家群體，將全球美元需求直接引導至美國主權債務。

 

　　對穩定幣發行商而言，監管明確性消除了合規的不確定性，同時為指數級增長開闢了一個合規沙盒。Circle、PayPal的PYUSD、摩根大通的JPM Coin等巨頭如今能在無監管陰影下加速機構採用；而離岸影子發行商則面臨監管滅絕，使有美元背書的加密貨幣被整合進傳統金融體系的掌控之中。

 

比特幣的間接大捷

 

　　儘管《天才法案》未直接提及比特幣，但透過監管明確性引發的連鎖效應，比特幣反而成為最大受益者，並掀起新一輪數字淘金熱。

 

　　此效應透過雙重管道發酵：首先，穩定幣合法化間接催生對比特幣的龐大間接需求。在監管背書下，穩定幣市值爆發性增長，其發行商的利潤愈來愈多流入比特幣儲備。泰達幣（Tether）已示範此模式，將2024年130億美元利潤直接轉為比特幣購置。隨著《天才法案》掃除監管障礙，穩定幣成長將顯著加速，由此產生的比特幣買盤壓力將呈倍數增長。

 

　　其次，加密資產整體合法化消除了全領域的機構壁壘。監管定位至關重要——當立法者明確界定比特幣「既非證券也非穩定幣」，它便在美國加密貨幣階層中佔據優越地位。當波動性高的山寨幣與類證券代幣面臨嚴審時，比特幣與美元穩定幣儼然成為美國數字金融體系中唯二的「純淨」資產類別。

 

　　這造就了機構需求的完美風暴。該法案的基礎建設使資金得以透過完全合法的穩定幣流動，而監管明確性則釋放了企業將比特幣納入資產負債表的渴望。一個全新的「比特幣財政公司」類別正在改寫價格發現機制——從MicroStrategy的開創性策略，到預計未來一年將購入300億美元比特幣的數十家全球企業。這些公司運用複雜資本結構（如永續優先股與比特幣計價債券），創造出獨立於市場情緒的持續買盤壓力。

 

 

　　監管明確性已將昔日的邊緣企業策略轉為主流金融工程，引發機構對「唯一無需許可即可參與」的主流加密貨幣的淘金狂熱。

 

數字金融新秩序

 

　　《天才法案》標誌著主權國家對數字資產的根本態度轉變。美國不再抵制加密浪潮，而是透過建立合規基礎設施來收編創新，同時維持貨幣主權。比特幣作為唯一不受發行方控制的加密貨幣，自然成為此美元本位數字生態中的完美對沖工具。

 

　　這形成一個微妙格局：比特幣將與美元穩定幣並行，成為互補的儲備資產。各國政府、企業甚至美國機構會逐漸視比特幣為「受控體系中的去中心化平衡器」——國家背書數字基建之外的非主權價值儲存手段。

 

大分流時代

 

　　《天才法案》代表了加密貨幣產業的階段轉化時刻。此後行業將涇渭分明：一邊是合法化、可擴展且獲機構背書的基礎設施，另一邊則是注定遭監管肅清的影子金融。

 

　　比特幣的獨特地位在此新範式中愈發清晰。它無需發行方、不要求準備金、不受單一司法管轄區控制。當其他加密貨幣必須在合規與流亡間抉擇時，比特幣只需依原始設計空襲運作——一個無需許可即可參與的去中心化貨幣網絡。

 

　　未來並非加密貨幣與傳統體系對抗，而是系統自我升級，並將比特幣內嵌為「唯一無需機構背書即可蓬勃」的資產。在美國維持數字時代美元霸權的征途中，比特幣已悄然確立其「永恒替代方案」的角色——這場勝利並非繞過政府行動，而恰恰源自政府行動。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多Bitcoin必學文章

你可能感興趣

#比特幣 #理財 #加密貨幣 #Bitcoin必學 #穩定幣 #天才法案 #泰達幣 #財金大勢 #國債 #數字金融 #USDC
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk