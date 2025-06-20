惠康自家烘焙麵包新品牌優惠︰麻糬只售$3.75/個、迷你牛角包4個$20、千層吐司$18/袋

早餐都要食平啲！惠康全新自家烘焙品牌「包包」共推出11款麵包，包括牛奶吐司、歐式麵包及迷你牛角包等，而頭炮出爐價優惠原味麻糬$15／4個，即$3.75／個，平平地下午茶醫肚好抵食。包包皇牌系列優惠期即日起至8 月14日，之後每2個月會指定一款產品推出「出爐價」優惠。

Q彈煙韌麻糬$3.75/個

「包包」麵包系列主打Q彈麻糬與綿密吐司，麻糬系列以經典原味作為主打，其飽滿圓潤的外形搭配獨特Q彈煙韌口感，出爐價$15／4個好抵食，平均只需$3.75／個，下午茶最啱！你仲可以揀濃郁朱古力麻糬及香甜紫薯麻糬兩款口味。

原味麻糬4個裝 出爐價:$15/ 盒

紫薯麻糬6個裝 出爐價:$20/盒

早餐都有好選擇，北海道風味牛乳吐司及千層吐司等，嚴選紐西蘭牛油及醇厚牛乳製作，綿密柔軟質地與豐盈奶香，優惠價$18／6片發售，平均$3／片！

北海道風味牛乳吐司6片裝 出爐價:$18/袋

丹麥吐司原個裝 出爐價:$18/袋

牛角包 fans推介一試四件裝迷你牛角包，每盒$20平均每個$5，牛角包以法式傳統烘焙「4-3-3折疊法」製作36層酥皮，層次分明且口感豐富，細細個仿似減少邪惡感。健康之選另有核桃提子及紫麥核桃包、南瓜籽雜糧包，口感豐富而且具高纖營養價值。

迷你牛角包4個裝 出爐價:$20/盒

南瓜籽雜糧包2個裝 出爐價:$20/盒

包包皇牌系列

優惠期：6月20日至8月14日

售賣點︰各大惠康分店