  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/06/2025

6月新戲速遞｜廖子妤《搖籃凡世》瑞士電影節獲獎、譚耀文《拼命三郎》「父子兵」拼搏夠勵志

#張孝全 #許恩怡 #譚耀文 #廖子妤 #林家熙 #28年後 #器子 #榴心風暴 #拼命三郎 #搖籃凡世 #娛樂新聞 #影視娛樂 #電影推介
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　近來上映的新戲之中，港產片並不算多，這個星期新片速遞中，有兩套本地藝人演出的電影。當中有最近甚少在大銀幕演出的譚耀文，今次有他跟新晉演員林家熙（Locker）「父子兵」拼搏的勵志故事。還有廖子妤及許恩怡演出的《搖籃凡世》，這戲早前在瑞士電影節獲獎，廖子妤的演技獲評審讚揚。而泰國電影《榴心風暴》男主角捲入爭產風波，故事充滿「氣味」。

 

1.《搖籃凡世》6月19日上映

 

 

　　由張吉安執導、許恩怡及廖子妤主演的的電影《搖籃凡世》，是一部人文關懷和女性議題相關的電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，故事講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女義工，發揮母性成為挽救初生嬰兒的「搖籃手」，但是她們過往卻同樣承受過性別不公的傷害。

 

　　這套電影早前勇奪第39屆瑞士弗里堡國際影節青年評審團大獎，獲評審一致盛讚電影充滿詩意，「淒美感性的敘事風格，引領觀眾探索一段女性掙扎和人文關懷的故事」，同時女主角廖子妤的演出也獲讚許。

 

2.《拼命三郎》6月21日上映

 

 

　　由陳大利執導，聯同譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等一眾演員主演，電影講述不再風光的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啟發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上！

 

3.《28年後》6月19日

 

 

　　由奧斯卡最佳導演丹尼波爾（Danny Boyle）執導，2002年上映的小成本製作電影《28日後》（28 Days Later），一改喪屍片格局，電影經過23年，來到系列第3集《28年後》(28 Years Later)，影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）做男主角。一如以往，電影成本並不算高，而且更貫徹首集的粗糙感及寫實味道，全程以iPhone 15 Pro Max電話拍攝。

 

　　故事描述自從致命的病毒從化學實驗室流出，經過了28年後，其中一群生還者，生活在一座戒備森嚴單一出入口的離島，但是當他們被迫離開家園深入黑暗的外界時，將發現令感染者和生還者突變的駭人秘密。

 

4.《器子》6月19日上映

 

 

　　台灣電影《器子》由簡學彬執導、張孝全、李沐、婁峻碩等人主演，講述一位平凡父親張其茂（張孝全飾）因愛女失蹤而墮入絕望深淵。在追查真相的過程中，他發現女兒的失蹤跟一個龐大的器官買賣網絡集團有關。

 

　　電影特色以黑、白、紅的視覺效果，張孝全在戲內會滿身血跡，滄桑地在鏡頭前出現，電影的節奏由緩慢、壓抑到最後高壓爆發，令觀眾睇得緊張。

 

5.《榴心風暴》6月19日上映

 

 

　　由泰國演員羅杰夫主演的影《榴心風暴》，當中他飾演角色「桐康」，一直協助同性伴侶經營榴槤果園。經歷喪偶後，他失去身分，為守護摯愛留下的榴槤園，連番被誤解，甚至爆發一場與伴侶家庭之間的爭產風暴。在過程中，見盡人性黑暗面。

 

　　香港有《溏心風暴》，故事家庭背景是海味店，而這套電影則在盛產榴槤的榴槤果園作主要場景，羅杰夫為投入角色，拍攝前了解由種植榴槤到收成的整個流程，他指：「我從一位榴槤農場主人身上，學會如何種植榴槤，練習打理榴槤、剝皮、繁殖等等，凡與榴槤種植有關的技能，我都訓練過了。」羅杰夫笑言他的技能已夠成熟，可以考慮從事種植榴槤的職業。

 

6.《馴龍記》經已上映

 

 

　　全球影迷引頸期盼的夢工場經典動畫《馴龍記》（How to Train Your Dragon）已經登陸大銀幕，這部史詩級鉅作不僅忠於原著的靈魂，更以突破性的視覺特效、壯闊的維京世界與震撼人心的飛龍場面，重新定義「真人化電影」。

 

　　《馴龍記》真人版既保留思噎仔與冇牙仔的動人羈絆，又以實景拍攝讓維京世界更具史詩感。其中飛龍群戲更被比擬為《阿凡達》級別的技術突破，突顯兩位可愛的主要角色。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#張孝全 #許恩怡 #譚耀文 #廖子妤 #林家熙 #28年後 #器子 #榴心風暴 #拼命三郎 #搖籃凡世 #娛樂新聞 #影視娛樂 #電影推介
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk