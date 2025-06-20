米芝蓮推介人氣泰菜「泰排檔」中環開分店！必食超夠鑊氣泰式炒河、和牛船麵、燒豬頸肉

喜歡食泰國菜的朋友，有吃過佐敦的「泰排檔」嗎？對對對，就是那間由Samsen出身的泰藉主廚開的泰菜店！由去年7月開業以來，一直人氣高企，晚市及周末都會有長長的人龍，更成為米芝蓮必比登推介！渡船街的確「唔就腳」，未試過都很正常，不過以後想試，可以有多一個地方選擇，因為「泰排檔」的分店剛剛於6月18日開始試業，位置在中環蘇豪區，雖然都未算十分方便，但總比渡船街好吧，泰菜fans記得去朝聖！

「泰排檔」招牌菜是「船麵」，更有黑豚肉及和牛兩款可以選擇，後者價錢為$98，只是Samsen的三分之二，味道應該差不多，雖然不知道中環分店的定價如何，但應該都不會太高，必定成為中環Samsen的對手。





「泰排檔」中環分店位於史丹頓街。

和牛船麵（圖片來源：IG@thaipaidong.hk）

記者早前幫襯過佐敦的「泰排檔」，相對船麵，我比較喜歡泰式炒河，非常夠鑊氣，又惹味，河粉比較粗身，但十分煙韌。另一樣心水推介，是燒豬頸肉，有炭香味，剛剛熟，非常juicy，而那個醬汁更是非常出色，又酸又辣又有鹹香味，想起都流口水，還是趕快約朋友去試試新店吧！





記者覺得「泰排檔」的燒豬頸肉非常出色，還有泰式炒河，都是必吃之選！（圖片來源：IG@thaipaidong.hk）

沙嗲豬（圖片來源：IG@thaipaidong.hk）

泰排檔（中環店）

地址：中環史丹頓街6-8號

IG：https://www.instagram.com/thaipaidong.hk/