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22/06/2025

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞洲7日美元定存達10.8厘

#理財 #收息 #Mox Bank #富融銀行 #創興銀行 #建行亞洲 #南洋商業銀行 #華僑銀行（香港）
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　　美國聯儲局議息結果出爐，當局決定維持利率不變並保持今年減息半厘的預測，市場預期減息將在第四季展開。受港元拆息影響，本港銀行定存年利率仍處於低水平，惟本周亦有多間銀行上調存息冀吸納資金。

 

　　創興銀行分別上調2個月及3個月存息0.2厘及0.1厘至0.55厘及0.95厘，起存額由5000元至50萬元以下，適用於全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps或網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」+0.1厘特優年利率；「雲利率」:客戶透過網上銀行以新舊資金辦理。

 

（資料圖片）

 

 　　另外，南洋商業銀行亦有上調存息，4個月最高達1.15厘，起存額由10萬元起，適用於「智優息定期存款」其他客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理，額滿即止。

 

Mox Bank邀請碼開戶可享1個月10厘

 

　　數字銀行方面，透過邀請碼「MOXBONUS」開戶Mox Bank戶口，即可享高達10厘定期存款年利率，包括0.88厘基本定期存款年利率及581元的現金獎賞，惟客戶需開戶起計7天內開立7.5萬元或以上的1個月的定期存款才可享上述優惠，該行另設36個月及48個月均可享2.25厘定存，存額上限為300萬元。

 

富融12個月3.45厘，華僑半年期定存2厘

 

　　市場預期美國將於第四季減息，不妨現在承造長年期定存鎖定高息。本港12個月存息最高屬富融　Fusion Bank，該行提供12個月3.45厘，起存額5萬元，適用於客戶在2025年7月4日前，可用合資格新資金領取快閃星期一優惠，活動於每周一中午12時正至每周五中午12時正進行，搶完即止。至於半年期屬華僑銀行最高，該行提供6個月存息2厘，起存額10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

 

建行美元定存7日10.8厘，南商1個月5厘

 

　　另外，美元定存亦不乏高息之選。其中，建行亞洲7日存息達10.8厘，起存額10萬元至5000萬元，適用於符合「特惠定存推廣年利率」要求之特選客戶以指定貨幣兌換為美元，並同時以全數兌換金額設立1星期定期存款，透過分行辦理。

 

　　南洋商業銀行美元定存1個月存息最高達5厘，起存額100元起，適用於個人客戶透過網上銀行或手機Apps以兌換資金存入等值港幣1000元/分行存入等值港幣3萬元(適用於所有客戶)，企業客戶透過網上銀行或手機Apps或分行以兌換資金存入等值港幣3萬元，額滿即止。該行另設1個月8厘美元定存。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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