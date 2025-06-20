中環全新Omakase壽司店｜日式禪意庭園空間 每日築地直送時令食材 大廚經驗豐富充滿熱誠

香港人喜歡吃日本料理，特別是壽司，定價親民的迴轉壽司當然受大眾歡迎，但高級的Omakase（廚師發辦）亦不乏捧場客。還記得疫情時，幾乎每個星期都有Omakase壽司店新開業，甚麼價位、甚麼質素的也有，當然，開關之後，有不少結業！質素差的，自然被淘汰；高質的，因為成本都比較高，定價自然高，部分食客會寧願飛去日本食，或是減少在香港吃的次數，不是間間都挨得過。然而，在這個飲食業的寒冬期，卻有一間高級的壽司店悄悄地在中環堅道開業。早前去試了晚市的Omakase，枱上的美食固然出色，室內的空間設計令人仿如置身日本一樣，但最令我留下深刻印象的，卻是那位對食材有豐富的知識，以及對製作壽司充滿熱誠的大廚。

「NIWA」位於中環堅道，遠離了過分熱鬧的蘇豪區一點點，所以比較寧靜，位置就在中環至半山自動扶手電梯旁，非常方便又好找。名字「NIWA」，是來自日文「禪意庭園」一詞，餐廳設計優雅簡潔，用上大量天然木材，配上綠色的植物及柔和的光線，感覺非常舒適，完全沒有一般傳統高級壽司店的拘束感。壽司吧枱共有6席，旁邊的長枱另有6席，還有一間獨立房，入面設有可讓6人入座的壽司吧枱，全店最多容納18人。據說餐廳花了兩年去籌備及裝修，非常有誠意。

壽司吧枱共有6席，後面那些植物，很有禪意，跟店名呼應。（圖片來源：NIWA）

雖然是Omakase（廚師發辦），但餐廳都為客人準備了菜單，讓大家有個心理準備！我本人是絕對OK的，但對喜歡有驚喜的朋友來說，可能會有點點失落！午市及晚市各有兩個價錢的Omakase可以選擇，價錢由$580至$1,880，包含14至22道菜式。這次吃的是$1,880的夕食Omakase，前菜、刺身、燒物、小鉢（小菜肴）共有8款，另有8件壽司、太卷、玉子燒、味噌湯及水果。雖然有菜單，但因為食材都是每天新鮮由豐洲直送，難免會有些改動。例如這晚的前菜，就由「法蓮草及春菊」、「白海老唐揚」，改成「秋葵及茄子田舍煮」、「鱚魚天婦羅」。

秋葵及茄子田舍煮

高湯又鮮又香，簡單地帶出每一款蔬菜的味道，作為前菜，非常合適。（攝影：Katty）

鱚魚天婦羅

天婦羅的外皮又薄又脆，鱚魚（沙鮻）肉質柔軟，上枱時還是熱騰騰的，近乎是席前即炸天婦羅的溫度，特別美味。（攝影：Katty）

茶碗蒸

材料豐富，有車海老、蟹肉、冬菇等等。茶碗蒸，滑，絕對是基本，加上材料及高湯的鮮味，令人很想encore多一個！這裏的高湯，盡對是超高質！（攝影：Katty）

鯛魚薄切

細膩的日本鯛魚刺身，印證大廚精湛的刀工。用上來自熊本天草的石垣鯛，經過3日的熟成，把油分迫出來，大廚叫我們留意魚的表面有一層光澤，風味更佳。（攝影：Katty）

差點忘記介紹這晚的大廚Samuel，（應該）是一位很年輕的香港男生，而且外型頗為俊朗，在介紹每一道菜時，他並非「背書式」提供資料，還會詳細介紹食材、來源地、食法等，完全感受到他對日本料理的熱誠。閒談之間，知道他原來是半途出家，年輕時在外國讀會計，回港後理所當然地成為會計師，不過之後還是覺得自己很喜歡做菜，就進了廚藝學院，然後再被引薦到日本進修，在壽司店跟日本師傅學藝... 以上並非以記者身份做訪問後得到的資料，但確實，他的經歷加上說話技巧，絕對夠拍一條半小時的YouTube片！

試了4款前菜，腦裏浮現4個字：實而不華！近年無論日本還是香港，新的壽司店總會有些很「浮誇」或很「wow」的菜式，希望引起話題或令人留下深刻的印象，出奇地，這裏並沒有！Samuel師傅表示他著重食物的味道多於表現手法：「不過老闆說最少要設計一款可以讓食客打卡，所以就出現了『魚子醬海膽配毛蟹』！」用了三種高級的食材，再放上金箔，是看到出的奢華，很適合打卡！當然，味道都是無可挑剔的！

魚子醬海膽配毛蟹

每一樣食材都有不同的口感，配以蟹醋啫喱，令鮮味更突出。（攝影：Katty）

鰹藁燒

日本慣用的稻草來燒鰹魚，這裏則以稻草煙燻的處理方法，鰹魚有獨得的風味。再配上以洋葱及蘋果蓉製成的醬，帶點香甜味，很有新鮮感。（攝影：Katty）

鮟鱇魚肝最中餅

最中餅入面夾著鮟鱇魚肝醬、鮟鱇魚肝塊及西瓜奈良漬，味道香濃，口感幼滑。（圖片來源：NIWA）

Samuel師傅表示他特別放入了鮟鱇魚肝塊及西瓜奈良漬以增加口感，每件最中餅內的鮟鱇魚肝都分量十足，但比較「輕身」，不會太膩，喜歡肝醬的朋友一定愛上！（攝影：Katty）

炭燒鰻魚

以備長炭的鰻魚，外層香脆，入面柔軟，燒得剛剛好。（攝影：Katty）

去到壽司的部分，入座時已經見到Samuel師傅密密切魚，他指出，壽司的刺身部分，應該是室溫（約25度）風味最佳，而壽司飯則是體溫（約37至38度）最理想。壽司飯亦非常講究，以新潟魚沼米及錦米，確保口感與黏度的完美平衡，另外更用上3款赤醋，所以看到壽司飯呈現江戶前壽司獨有的赤紅色。

不少香港人都習慣吃比較「凍」的刺身，但Samuel師傅表示室溫的風味才是最理想。（攝影：Katty）

北寄貝（攝影：Katty）

喜知次（攝影：Katty）

赤身（攝影：Katty）

白海老（攝影：Katty）

大拖羅（攝影：Katty）

小肌（攝影：Katty）

海膽（攝影：Katty）

穴子（攝影：Katty）

太卷（圖片來源：NIWA）

玉子燒（攝影：Katty）

大蜆味噌湯

味道香濃，大大隻蜆有驚喜，十分鮮甜，更放了Aosa海藻，非常喜歡！（攝影：Katty）

時令水果（攝影：Katty）

壽司的質素不差，特別是小肌、海膽及穴子，太卷入面的材料非常豐富，令人吃得很開心。整體來說，壽司都是貫切「實而不華」，件件都老老實實，不會賣弄花巧，可能對某些人來說，是少了一份驚喜，但亦不會令人失望，不過如果下次再幫襯，會希望有點不一樣的新鮮感。記者以前在日本採訪過不少壽司師傅及鐵板燒廚師，他們都表示要學做菜，不太難，但要好好跟客人交流，就要花很長時間去學習，Samuel師傅可算是做得非常出色。你想跟他閒聊的話，他可以很健談，亦會有很多話題，但如果他見到你跟朋友傾談的時候，他不會打擾，不會過分social，亦不會太嚴肅。

餐廳當然備有很多日本酒供食客選擇，但如果想自己帶酒去也可以，Corkage Fee：750ml每支$500，1.8L每支$800。（攝影：Katty）

壽司枱上放有兩塊小小的榻榻米，一塊是杯墊，另一塊原來是放手機的，很有心思！（攝影：Katty）

踏入門內就是這個光景，空間感十足，非常舒適。長枱位置適合不想坐高腳凳的客人，但仍可以看到師傅製作壽司的過程。（圖片來源：NIWA）

最近香港新開的壽司店門口設計都非常隱蔽，但「NIWA」就很易認，加上位於扶手電梯旁，很易找到。（圖片來源：NIWA）

NIWA

地址：中環堅道61號地舖

電話：2104 5333

營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm；星期日休息

IG：https://www.instagram.com/niwa.hk/