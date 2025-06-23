何伯與新何太的八卦新聞成為全城熱話，近日更發展成悲劇，兩人因爭執而受傷送院，亦被告上法庭。有些朋友把這個話題的新聞細節都細讀，還追得很貼，頗自豪。值得深思，其實這件與你無關的事件，消耗了你多少時間與注意力呢？財富很重要，健康亦是無價，而我們另一寶貴資源——時間與注意力，正每天被這類新聞蠶食。

面對何伯與新何太這事件，除了沒有價值地滿足自己的八卦欲外，可以嘗試轉化成對自己比較有價值的事情。例如作為道德思維訓練，又或者汲取當中的教訓等。此事件鬧得熱烘烘，源自於兩人上《東張西望》追討何伯細女在銀行領走的450萬元積蓄。細女乃前何太所生，前何太過身後，這位新何太就搭上何伯，於是何伯子女怕父母一生積蓄被呃，於是到銀行把積蓄提走。

故事大概如此，坊間大部分人都覺得這位新何太目的明顯，細女做法正確。但身邊有朋友反對子女做法，因為積蓄乃何伯財產，他有權控制，只要他真心覺得值得，就算明顯被騙，他的財產亦不應被取走。這算是深入的「自由意志」與「正義」等命題的討論，比起純八卦更有意義。

何伯與新何太本來「甜蜜」的關係以悲劇收場 (Envato)

以前分享過，投資的目標不是為了發達，可能只希望老來別做一個可憐的「阿叔」（見連結）。以前所分享的「阿叔」故事主要有兩個問題，首先是理財不善，「阿叔」老來連一點藥費也付不起；另一個是健康問題，「阿叔」身體不好，老來要定時到醫院覆診配藥。兩面夾擊，情況相當悲慘。

趁年輕時，值得花多點心力去保持健康，一方面，若到老年身體病痛多，年輕時努力賺來的錢，退休後拿來醫病，情況不理想；另一方面，保持大腦精神健康，避免自己出現腦退化，年老時作錯決定，敗走畢生積蓄。

何伯畢生理財似乎沒有太大問題，累積到數百萬元資產，可惜晚年懵懵哋，遇上新何太。全城都知道新何太有何問題、與何伯結婚的目的何在，包括何伯的子女亦然，偏偏只有何伯一個懵然不知。事件發展更到極致，成為世界級「人辦」，更差點搞出人命。

大家身邊有否你愛的人？一些無論環境順逆、貧窮與富貴，彼此都相信對方，例如你的知己、兄弟姊妹、父母子女及枕邊人。有一日，你可能亦會變得懵懵哋，只要記得一件事，哪些人是你「愛的團隊」。年紀大了，當有些陌生人走過來，你未必有足夠判斷力剖析其目的，能協助你作決定的，就只有這個「愛的團隊」。

另一個做法，就是在自己變懵之前，先好好處理自己的資產，這部分大家可以參考巴菲特與李嘉誠的退場智慧（見連結）。當然，有些人連「愛的團隊」的信任值也很低，提早處理資產後亦有「瞓街」的風險，世上實在無人幫得上忙。

相關連結：

【財自為避免阿叔的故事】



【退場的智慧】