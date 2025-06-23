「留學香港」打得響，自資院校也瘋狂

香港有五間大學長期高踞世界前一百大，這不僅是學術上的榮耀，更漸漸醞釀出產業化發展的養分及土壤。有學者指出，本港經濟近日雖已回穩，但真正發展得如火如荼的行業，就只有大專教育界，不但有大量境外學生正在申請入讀，各院校亦正磨拳擦掌，努力提升學校的軟件硬件，包括繼續招募知名學者來港任教、興建宿舍校舍等等，以迎接「留學香港」的新盛世。政府野心勃勃，已悄然鋪開另一條戰線，全力發展自資院校，除了修改法例加強監管，以確保教學質素，更批准部分院校逐步招收非本地生，以推動自資院校體系擴容。政府努力拓展「留學香港」品牌內涵，與此同時，具實力的院校亦雄心萬丈，正盤算升格為私立大學。看來，未來大專院校必有一番新景象，但這條升級轉型之路卻不易行。

政府今年推出了《專上學院（修訂）條例草案》，旨在為自資院校構建統一規管架構，終結60多年未變的《專上學院條例》舊框架，實際是加強政府的監督。目前院校教學質素參差不齊，政府打造「留學香港」品牌，必須確保院校質素，這是優先要做的工作，日後院校須接受評審及報告發展情況，政府有權停辦表現欠佳的院校。此外，《財政預算案》已宣布逐步放寬六所自資院校的非本地生限額至40%，並開放全國招生資格，一舉打破地域限制，直接與八大資助大學睇齊，為私營院校擴闊了資源來源。

政府放寬六所自資院校的非本地生限額至40%，為它們擴闊了資源來源。(Envato)

自資院校的核心優勢在於其市場導向的靈活機制，與資助大學須預先制定學術規劃不同，自資院校能快速調整課程應對人力需求變化，這種「船小好調頭」的特性，使自資院校更能更好地迎合市場的需求。然而，資源瓶頸仍是最大掣肘，資金短缺首當其衝——自資院校缺乏政府恒常資助，主要依賴學費收入，院校能否生存下去，端賴能否收到足夠學生。雖然，非本地生限額放寬能增加營收，但配套住宿與教學設施則需政府撥地擴建，否則難以負荷40%非本地生的硬體需求。與此同時，質素監管壓力同步攀升，新條例要求院校公開策略計劃及財務摘要，儘管院校認為此要求合理，但亦指出若合規要求過於繁複，將加重行政負擔。所以，自資院校的道路並不易行。

不過，筆者擔心的是，院校間存在強烈的競爭性，近日已有消息傳出，部分目前附設於資助大學的持續進修學院，將有意在法例通過後申請升格為私立大學。這些學院早已聲名卓著，若它們全力參與自資院校的競爭，恐怕令其他規模較小的院校處於不利位置。最後，「留學香港」品牌短期可以吸引大量境外學生來港，但若自資院校長遠未能提升質素，甚至淪為「野雞院校」，反過來會倒「留學香港」品牌之米！